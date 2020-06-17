– Я, конечно, не стилист, но мне кажется, что с мозгами Вам было бы лучше…

Мужчина должен быть немногословным. Достаточно чтобы он мог выговорить всего 3 слова: люблю, куплю и поедем!

***

— Пап, а если «Порше Спайдер» столкнется с «Ламборгини Авентадор», кто будет виноват?

— Сынок, тут все зависит от того, кто из них нарушил правила…

— Пап, ну не прикалывайся, я же с тобой серьезно разговариваю!

***

Моя жена села на диету: пьет только свежевыжатые соки и безлактозное итальянское молоко, есть только средиземноморскую нежирную рыбу, изредка позволяет себе нежирное мясо - новозеландское седло ягненка. И оказалось, что не жрать стоит гораздо дороже, чем жрать.

***

— Давай выпьем?

— А есть повод?

— Вискарь по акции.

— Ну, с праздником!

***

Два вопроса, которые волнуют пассажира электрички:

1) Где мы сейчас?

2) А сейчас мы где?

***

У моей машины серьезные проблемы: дочь сдала на права.

***

- Я абсолютно не переношу полных женщин.

- Почему?

- Мне нельзя поднимать ничего тяжелое.

***

Крашеные блондинки на Пасху бьются лбами.

***

Мат - это слово, которым можно быстро и доходчиво пояснить основы бытия.

***

- Ближе к полуночи моё сознание меняется...

- При свете Луны ты превращаешься в волка?

- Нет, при свете холодильника я превращаюсь в прожорливую саранчу.

***

Нет вздоха тяжелее, чем тот, который издает человек, стоя у банкомата и проверяя баланс на карте.

***

Интересно, а у человека-муравья тоже попка кислая?

***

Отдыхающая в лесу компания притихла, когда после открытия очередной бутылки замолчала кукушка...

***

- Не все женщины продаются!

- Да... У некоторых такой нетоварный вид.

Напомним, помолодевший Путин в нелепом наряде довел россиян до слез.

Как сообщала Politeka, Путин позволил себе лишнего перед камерами, кадры позора повеселили россиян.

Также Politeka писала, что снимки совместных посиделок Ляшко и Тимошенко произвели фурор в сети.