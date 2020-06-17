– Я, конечно, не стилист, но мне кажется, что с мозгами Вам было бы лучше…
Мужчина должен быть немногословным. Достаточно чтобы он мог выговорить всего 3 слова: люблю, куплю и поедем!
***
— Пап, а если «Порше Спайдер» столкнется с «Ламборгини Авентадор», кто будет виноват?
— Сынок, тут все зависит от того, кто из них нарушил правила…
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— Пап, ну не прикалывайся, я же с тобой серьезно разговариваю!
***
Моя жена села на диету: пьет только свежевыжатые соки и безлактозное итальянское молоко, есть только средиземноморскую нежирную рыбу, изредка позволяет себе нежирное мясо - новозеландское седло ягненка. И оказалось, что не жрать стоит гораздо дороже, чем жрать.
***
— Давай выпьем?
— А есть повод?
— Вискарь по акции.
— Ну, с праздником!
***
Два вопроса, которые волнуют пассажира электрички:
1) Где мы сейчас?
2) А сейчас мы где?
***
У моей машины серьезные проблемы: дочь сдала на права.
***
- Я абсолютно не переношу полных женщин.
- Почему?
- Мне нельзя поднимать ничего тяжелое.
***
Крашеные блондинки на Пасху бьются лбами.
***
Мат - это слово, которым можно быстро и доходчиво пояснить основы бытия.
***
- Ближе к полуночи моё сознание меняется...
- При свете Луны ты превращаешься в волка?
- Нет, при свете холодильника я превращаюсь в прожорливую саранчу.
***
Нет вздоха тяжелее, чем тот, который издает человек, стоя у банкомата и проверяя баланс на карте.
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Интересно, а у человека-муравья тоже попка кислая?
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Отдыхающая в лесу компания притихла, когда после открытия очередной бутылки замолчала кукушка...
***
- Не все женщины продаются!
- Да... У некоторых такой нетоварный вид.
Напомним, помолодевший Путин в нелепом наряде довел россиян до слез.
Как сообщала Politeka, Путин позволил себе лишнего перед камерами, кадры позора повеселили россиян.
Также Politeka писала, что снимки совместных посиделок Ляшко и Тимошенко произвели фурор в сети.