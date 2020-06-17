В сети появилось фото необычного совещания с президентом Владимиром Зеленским

Как передает Politeka.net, снимок опубликовал блогер Антон Хонза на своей странице в Facebook. «Когда написал в ФБ "Ура, наконец-то я в Киеве, кто хочет попить пивка – приходите», - написал он в посте. (Чтобы посмотреть фото - проскролльте вниз)

На фото Владимир Зеленский сидит во главе стола при этом все остальные кресла пустуют, в кабинете больше никого нет.

Кадр вызвал бурную реакцию в сети.

«Когда выгнал всех разбойников», «Добрый день уважаемые Владимиры Александровичи! Добрый день господин президент! Ну что ж, я вижу все в сборе поэтому думаю совещание можно начинать!», «Когда спросил компании: "прастити, а что не так с шарийом?", "Сам дома», «Наконец он главный за столом», «скажите ему кто-то шо ежели он один то маска не нужна, там уже или да или нет», «Когда ищешь кто еще в Квартале без должностей», - иронично комментируют фото в Сети.

Впрочем ситуацию можно объяснить довольно просто. Как известно, из-за заражения супруги Зеленский перешел на особый режим работы. В Офисе президента сообщили, что глава государства в ближайшее время не будет проводить личных встреч, все совещания переведены в онлайн-режим.

Напомним, 12 июня у жены президента Елены Зеленской лабораторно подтвердился китайский вирус. ПЦР-тесты Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.

Изначально, как отмечала сама первая леди, она чувствовала себя хорошо и даже удивилась такому результату.

Однако уже 16 июня Офис президента отчитался о том, что Зеленскую госпитализировали в больницу с диагнозом: "двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести". В настоящее время ее состояние оценивается как стабильное.

Позже пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Зеленский продолжает работать в Офисе президента. Она объяснила, что - некоторые функции, как переговоры с лидерами других стран, можно выполнять только из администрации.

По ее словам, "президент чувствует себя абсолютно здоровым, но переживает за свою жену". Зеленский ежедневно проходит тесты, как и другие сотрудники Офиса.

Напомним, после диагноза Елены Зеленской президент дал срочное распоряжение

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