Жена закинула белое белье в стиральную машину, я подумал, что это расизм, и добавил черные труселя!

– Солнышко, ну, что опять случилось?

– Не хочу об этом говорить!

– А я-то как не хочу… Ну, ты же потом задолбаешь!

***

Если Маша попробовала 3 медвежьих кровати, это значит, что медведь и медведица спали по отдельности. Видимо, медвежонок — это единственное что держит их вместе.

***

– И чего ты добился в свои 25?!

– Избежал свадьбы, ипотеки, спиногрызов.

***

Робот-пылесос снабдили искусственным интеллектом. Через пятнадцать минут работы он научился себя выключать.

***

Мужику не обязательно ехать в Париж чтобы увидеть улыбку Джоконды.

Достаточно спросить у жены, куда она потратила деньги!

***

Приезжаешь к родителям:

1 день: «Боже, такая ностальгия, хочу пересматривать все фотоальбомы, объедаться вкусной домашней едой, лежать в своей, такой родной, кровати, наслаждаться».

2 день: вспоминаешь, почему ты съехал.

***

Почему, когда меряешь новые кроссовки, твои сразу становятся похожи на какое-то грязное рваньё, которое ты отобрала у бомжа…

***

«Вырастешь – поймешь»,

«Нашел, чем интересоваться»,

«Оно тебе надо?»,

«Не забивай себе голову ерундой»

и другие способы скрыть от детей свою безграмотность.

***

Кактус – это ни что иное, как хорошо вооруженный огурец.

***

Я не знаю, с чем были пирожки, но Красная Шапочка разговаривала с волком, и они неплохо понимали друг друга.

***

Пандемия коронавируса привела к созданию новой разновидности человека – домасапиенс.

***

Он волочился за каждой юбкой. И всё бы ничего, но дело-то было в Шотландии…

Напомним, Путин рассмешил россиян выходкой в Израиле, такой позор не забыть.

Ранее Politeka сообщала, что Поклонская собралась в Украину и обратилась к Зеленскому.

Также Politeka писала, что фото 30-летней красотки со странным женихом взорвало сеть.