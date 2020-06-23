Жена закинула белое белье в стиральную машину, я подумал, что это расизм, и добавил черные труселя!
– Солнышко, ну, что опять случилось?
– Не хочу об этом говорить!
– А я-то как не хочу… Ну, ты же потом задолбаешь!
***
Если Маша попробовала 3 медвежьих кровати, это значит, что медведь и медведица спали по отдельности. Видимо, медвежонок — это единственное что держит их вместе.
***
ПриватБанк блокирует популярные услуги, украинцев предупредили о новом ударе: "Ждите смс о..."
Последние данные о больной раком Заворотнюк ошеломляют: "Скоро увидите в кино"
Горячая Даша из "Холостяка" посветила бесконечными ножками в экстра-мини: "Какая сладкая"
Украинцам дадут плюс 50% к зарплате, Минфин принял долгожданное решение: "Деньги смогут получить..."
– И чего ты добился в свои 25?!
– Избежал свадьбы, ипотеки, спиногрызов.
***
Робот-пылесос снабдили искусственным интеллектом. Через пятнадцать минут работы он научился себя выключать.
***
Мужику не обязательно ехать в Париж чтобы увидеть улыбку Джоконды.
Достаточно спросить у жены, куда она потратила деньги!
***
Приезжаешь к родителям:
1 день: «Боже, такая ностальгия, хочу пересматривать все фотоальбомы, объедаться вкусной домашней едой, лежать в своей, такой родной, кровати, наслаждаться».
2 день: вспоминаешь, почему ты съехал.
***
Почему, когда меряешь новые кроссовки, твои сразу становятся похожи на какое-то грязное рваньё, которое ты отобрала у бомжа…
***
«Вырастешь – поймешь»,
«Нашел, чем интересоваться»,
«Оно тебе надо?»,
«Не забивай себе голову ерундой»
и другие способы скрыть от детей свою безграмотность.
***
Кактус – это ни что иное, как хорошо вооруженный огурец.
***
Я не знаю, с чем были пирожки, но Красная Шапочка разговаривала с волком, и они неплохо понимали друг друга.
***
Пандемия коронавируса привела к созданию новой разновидности человека – домасапиенс.
***
Он волочился за каждой юбкой. И всё бы ничего, но дело-то было в Шотландии…
Напомним, Путин рассмешил россиян выходкой в Израиле, такой позор не забыть.
Ранее Politeka сообщала, что Поклонская собралась в Украину и обратилась к Зеленскому.
Также Politeka писала, что фото 30-летней красотки со странным женихом взорвало сеть.