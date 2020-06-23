Жители «ДНР» похвастались раем в «республике», чем рассмешили Сеть

Скрин поста жителя «ДНР» опубликовал офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

«Рай в ДНР», - гласит подпись к фото, которым решил похвастаться житель «республики». На снимке запечатлен затопленный карьер, вода в котором начала цвести.

«Комментарии излишни», - написал Анатолий Штефан.

Отметим, кадр активно комментируют пользователи соцсети.

«Прикинь, какой тогда ад?», «Есть в Киеве на Выдубичах такое же озеро, на центральной свалке мусора. Иными словами, рай для "ДНР"», «Мальдивы, епта», «Боюсь представить, какой в ЛНР...», «Почти что Боракай», «Глинище наполненное водой, еще и цвести начинает... Как мало для рая им было нужно, а мы не обеспечили», - иронично комметируют в сети.

Ранее мы писали, жители ОРДЛО все активнее выказывают желание вернуться в Украину.

"Да, не думал, что это скажу, но как-то при Украине жилось получше... И тех, кто будут хаять меня в комментариях, про то, что и "едь в свою укропию", я вам отвечу, большинство бы не просто уехало туда, а уже сами готовы вернуть все, как было", - сообщалось на Фейсбук-страничке "Шахта Никанор-Новая".

Напомним, Пушилин решил оставить жителей «ДНР» без украинских выплат, издан указ: «Должны подписать…»

Как сообщала Politeka, оккупированный Донбасс умоляет Раду помочь с зарплатами для шахтеров: "Надежда только на..."

Также Politeka писала, что боевики "ЛНР" потребовали у Зеленского сложить оружие и перешли к угрозам: "в противном случае..."