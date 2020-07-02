Над лидером Кремля Владимиром Путиным продолжают насмехаться в соцсетях

Об этом пишет Politeka.net.

Так, Владимир Путин стал героем очередной политической фотожабы, а поводом для ее появления стало скандальное голосование по поправкам в РФ, которое "обнулит" главу Кремля.

В привычном для себя стиле президента РФ высмеял известный художник-карикатурист Сергей Елкин.

На фотожабе можно увидеть Владимира Путина, сидящего в багажнике автомобиля, который держит рядом с собой коробку для использованных бюллетней на голосовании.

"Конституция России после принятия поправок существенно изменится. Но главная цель голосования - электронного, на выезде или на участках - одна", - говорится в подписи к новому шедевру Елкина.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и назвали "голосование Путина" - цирком, над которым смеются страны цивилизованного Запада.

"Лучше "Кот в мешке", чем "Путин из багажника", "Ой, какая-то рожа из всех щелей лезет", "Дааа... грёбаный цирк, бесспорно. Стыдно перед цивилизованнім миром", "А не будут репрессии и так далее как при Сталине?", "Даже страшно багажник в машине открыть, а вдруг выскочат как черти из табакерки, с них станется", "Путин как живой", "Смешнее голосование в тележке из Пятерочки", "ЦИК уедет, а вот клоуны останутся...", - шутят россияне в комментариях.

Ранее мы рассказывали, как Путин оконфузился перед Трампом.

Поводом для появления едких комментариев стала новость о том, что Соединенные Штаты введут новый пакет санкций против союзника Кремля - Китая.

На фотожабе можно увидеть озадаченного Путина, стоящего перед Трампом накануне введения санкций.

"Опять санкции"? - задался вопросом лидер Кремля. На что Трамп ответил следующее: "Это не вам.. Это для Китая!".

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и отметили, что фразу "Это не вам" нужно было преподнести в другом ключе.

Напомним, помолодевший Путин в нелепом наряде довел россиян до слез

Как сообщала Politeka, Путин позволил себе лишнего перед камерами, кадры позора повеселили россиян

Также Politeka писала, что Путин вышел на связь и довел россиян до слез своим трусливым поступком, фото