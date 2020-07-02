Над лидером Кремля Владимиром Путиным продолжают насмехаться в соцсетях
Об этом пишет Politeka.net.
Так, Владимир Путин стал героем очередной политической фотожабы, а поводом для ее появления стало скандальное голосование по поправкам в РФ, которое "обнулит" главу Кремля.
В привычном для себя стиле президента РФ высмеял известный художник-карикатурист Сергей Елкин.
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На фотожабе можно увидеть Владимира Путина, сидящего в багажнике автомобиля, который держит рядом с собой коробку для использованных бюллетней на голосовании.
"Конституция России после принятия поправок существенно изменится. Но главная цель голосования - электронного, на выезде или на участках - одна", - говорится в подписи к новому шедевру Елкина.
Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и назвали "голосование Путина" - цирком, над которым смеются страны цивилизованного Запада.
"Лучше "Кот в мешке", чем "Путин из багажника", "Ой, какая-то рожа из всех щелей лезет", "Дааа... грёбаный цирк, бесспорно. Стыдно перед цивилизованнім миром", "А не будут репрессии и так далее как при Сталине?", "Даже страшно багажник в машине открыть, а вдруг выскочат как черти из табакерки, с них станется", "Путин как живой", "Смешнее голосование в тележке из Пятерочки", "ЦИК уедет, а вот клоуны останутся...", - шутят россияне в комментариях.
Ранее мы рассказывали, как Путин оконфузился перед Трампом.
Поводом для появления едких комментариев стала новость о том, что Соединенные Штаты введут новый пакет санкций против союзника Кремля - Китая.
На фотожабе можно увидеть озадаченного Путина, стоящего перед Трампом накануне введения санкций.
"Опять санкции"? - задался вопросом лидер Кремля. На что Трамп ответил следующее: "Это не вам.. Это для Китая!".
Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и отметили, что фразу "Это не вам" нужно было преподнести в другом ключе.
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