Российский президент Владимир Путин нелепо оконфузился перед камерами

Об этом пишет Politeka.net.

Позорный инцидент произошел во время видео-конференции, на которой российские топ-чиновники обсуждали внесение поправок в Конституцию.

В частности, Владимир Путин оконфузился позорной шуткой в адрес США и представителей ЛГБТ-сообщества.

Нелепую публикацию в своем личном микроблоге Twitter сделал рядовой кремлевский пропагандист Дмитрий Смирнов.

«А в здании этом кто работает? Ну вот!»: Путин пошутил про вывешивание флага ЛГБТ на посольстве США», - говорится в подписи к видео, на котором запечатлен конфуз Путина.

Пользователи гневно отреагировали на публикацию и добавили, что у Владимира Путина шутки как "из подворотни".

"Да, мерзкая шутка, согласен. Точней скорей так - тупенькая шутка. Путин ей как бы говорит - да, мы старперы из средневековья", "Типо серьезные и брутальные престарелые дядьки рвутся из-за какой-то тряпки на стене, какой смех", "Плохая шутка. Как из подворотни. Не должен так говорить глава государства. Ни к чему хорошему это не приведёт", "Гопота", "Пусть шутит, сделать то ничего не может", "Ай маладца. Победил пиндосов. Показал кто тут главный", "Этот Путин такой мерзкий. Как он может быть президентом? Вот как? У меня так много слов и эмоций, чтобы высказать ему все", "Гопники собрались в очередной раз блеснуть своей тупостью", - написали они в комментариях.

Ранее мы рассказывали, как Путин оконфузился перед Трампом.

Поводом для появления едких комментариев стала новость о том, что Соединенные Штаты введут новый пакет санкций против союзника Кремля - Китая.

На фотожабе можно увидеть озадаченного Путина, стоящего перед Трампом накануне введения санкций.

"Опять санкции"? - задался вопросом лидер Кремля. На что Трамп ответил следующее: "Это не вам.. Это для Китая!".

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и отметили, что фразу "Это не вам" нужно было преподнести в другом ключе.

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