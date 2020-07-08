Когда почувствуешь себя одиноко, просто вспомни, что внутри тебя живут сотни видов бактерий, не выполняющие никаких функций. Ты просто им нравишься

13: - Я самое зловещее число!

666: - Нет, я!

2020: - Привет...

***

Когда у вас есть ребёнок, это похоже, как если бы у вас был маленький друг вечно "на мели", который считает вас богатым.

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Теперь завидовать белой завистью - это плохо, а завидовать черной завистью - это хорошо. Не перепутайте!

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Репутация честного человека позволяет украсть очень многое.



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Сотрудника Госнаркоконтроля Сидорова долго не отпускало в отпуск.



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- Ты, конечно, гадина и сволочь, но я тебя люблю.

- А ты мудило и урод.

- Но?

- Что "но"?



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Песочный скраб для лица. Не благодарите 😂 Gepostet von Li Ma am Dienstag, 30. Juni 2020

Вовочку, когда он простудился, мама заставила дышать под одеялом над горячей картошкой. Через две минуты он попросил котлет и вилку.



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Насколько нужно любить воду в стаканах, чтобы рожать под это дело специального человека...

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У нас с женой такая разница в весе, что когда она читает Камасутру, я читаю молитвы.



***

- Боже, похоже там моя бывшая. Не смотри, не смотри в ее сторону! Ну вот, она меня заметила.

- Но это просто дерево с дуплом.

- Я был молод.



***

Девушки делятся на два типа: одним хочется предложить руку и сердце, а другим - предложить сделать лицо попроще.



***

- Видал, какую я телку снял? Настоящая Мэрилин!

- Ага. Мэрилин Мэнсон.

***

- Стоять! Это ограбление!

- Стоять - это глагол, идиот!

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Сына родила, дом есть. Завтра лопату куплю, дерево посажу и все - я мужик!



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В цирк приходит человек:

- Вам не нужны подражатели птиц?

- Нет, что вы, у нас таких навалом...

- А жаль - сказал посетитель и выпорхнул в форточку.





Gepostet von Matteo Matteo am Freitag, 26. Juni 2020

Напомним, помолодевший Путин в нелепом наряде довел россиян до слез.

Как сообщала Politeka, Путин позволил себе лишнего перед камерами, кадры позора повеселили россиян.

Также Politeka писала, что Путин вышел на связь и довел россиян до слез своим трусливым поступком, фото.