Когда почувствуешь себя одиноко, просто вспомни, что внутри тебя живут сотни видов бактерий, не выполняющие никаких функций. Ты просто им нравишься
13: - Я самое зловещее число!
666: - Нет, я!
2020: - Привет...
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Когда у вас есть ребёнок, это похоже, как если бы у вас был маленький друг вечно "на мели", который считает вас богатым.
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Теперь завидовать белой завистью - это плохо, а завидовать черной завистью - это хорошо. Не перепутайте!
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Репутация честного человека позволяет украсть очень многое.
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Сотрудника Госнаркоконтроля Сидорова долго не отпускало в отпуск.
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- Ты, конечно, гадина и сволочь, но я тебя люблю.
- А ты мудило и урод.
- Но?
- Что "но"?
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Вовочку, когда он простудился, мама заставила дышать под одеялом над горячей картошкой. Через две минуты он попросил котлет и вилку.
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Насколько нужно любить воду в стаканах, чтобы рожать под это дело специального человека...
***
У нас с женой такая разница в весе, что когда она читает Камасутру, я читаю молитвы.
***
- Боже, похоже там моя бывшая. Не смотри, не смотри в ее сторону! Ну вот, она меня заметила.
- Но это просто дерево с дуплом.
- Я был молод.
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Девушки делятся на два типа: одним хочется предложить руку и сердце, а другим - предложить сделать лицо попроще.
***
- Видал, какую я телку снял? Настоящая Мэрилин!
- Ага. Мэрилин Мэнсон.
***
- Стоять! Это ограбление!
- Стоять - это глагол, идиот!
***
Сына родила, дом есть. Завтра лопату куплю, дерево посажу и все - я мужик!
***
В цирк приходит человек:
- Вам не нужны подражатели птиц?
- Нет, что вы, у нас таких навалом...
- А жаль - сказал посетитель и выпорхнул в форточку.
Напомним, помолодевший Путин в нелепом наряде довел россиян до слез.
Как сообщала Politeka, Путин позволил себе лишнего перед камерами, кадры позора повеселили россиян.
Также Politeka писала, что Путин вышел на связь и довел россиян до слез своим трусливым поступком, фото.