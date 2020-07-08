Когда почувствуешь себя одиноко, просто вспомни, что внутри тебя живут сотни видов бактерий, не выполняющие никаких функций. Ты просто им нравишься

13: - Я самое зловещее число!

666: - Нет, я!

2020: - Привет...

***

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Когда у вас есть ребёнок,  это похоже, как если бы у вас был маленький друг вечно "на мели", который считает вас богатым.

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Теперь завидовать белой завистью - это плохо, а завидовать черной завистью - это хорошо. Не перепутайте!

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Репутация честного человека позволяет украсть очень многое.

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Сотрудника Госнаркоконтроля Сидорова долго не отпускало в отпуск.

***

- Ты, конечно, гадина и сволочь, но я тебя люблю.
- А ты мудило и урод.
- Но?
- Что "но"?

***

Песочный скраб для лица. Не благодарите 😂

Gepostet von Li Ma am Dienstag, 30. Juni 2020

Вовочку, когда он простудился, мама заставила дышать под одеялом над горячей картошкой. Через две минуты он попросил котлет и вилку.

***

Насколько нужно любить воду в стаканах, чтобы рожать под это дело специального человека...

***

У нас с женой такая разница в весе, что когда она читает Камасутру, я читаю молитвы.

***

- Боже, похоже там моя бывшая. Не смотри, не смотри в ее сторону! Ну вот, она меня заметила.
- Но это просто дерево с дуплом.
- Я был молод.

***

Девушки делятся на два типа: одним хочется предложить руку и сердце, а другим - предложить сделать лицо попроще.

***

- Видал, какую я телку снял? Настоящая Мэрилин!
- Ага. Мэрилин Мэнсон.

***

- Стоять! Это ограбление!
- Стоять - это глагол, идиот!

***

Сына родила, дом есть. Завтра лопату куплю, дерево посажу и все - я мужик!

***

В цирк приходит человек:
- Вам не нужны подражатели птиц?
- Нет, что вы, у нас таких навалом...
- А жаль - сказал посетитель и выпорхнул в форточку.

Gepostet von Matteo Matteo am Freitag, 26. Juni 2020

Напомним, помолодевший Путин в нелепом наряде довел россиян до слез.

Как сообщала Politeka, Путин позволил себе лишнего перед камерами, кадры позора повеселили россиян.

Также Politeka писала, что Путин вышел на связь и довел россиян до слез своим трусливым поступком, фото.