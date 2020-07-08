Планы Министерства развития экономики по закупке гречи повеселили украинцев

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Так, глава профильного министерства Игорь Петрашко после недавнего скандала с "исчезновением" зерна заявил, что правительство планирует закупать крупу в резерв.

"Да, в этом году гречихой засеяли на 10 тыс. га больше - 74 тыс. га. Однако нужно, чтобы начали закупать в резерв. Пока мы работаем над корпоративным управлением. Пока есть вопросы к ГПЗКУ (Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. - Ред.), Аграрному фонду", - заявил министр в интервью журналистам.



Петрашко также добавил, что его профильное министерство отрабатывает способы, как сделать эти закупки прозрачными.

"Отрабатываем, как это сделать прозрачно, чтобы избежать злоупотреблений, как это было в прошлые периоды", - добавил министр.



Украинцы сразу же разнесли планы Министерства развития экономики и пошутили, что мыши в резерве уже проголодались.

"Эта гречка в бывших республиках совка в какой-то сакральный ранг возведена. Типа нет у тебя гречки, ты не человек", "Мыши проголодались, гречку требуют", "А мыши? Жирные такие, на лексусах...", "С этой гречкой сплошное позорище, уже пора создавать партию любителей гречки..", "А потом мыши сожрут", "Классный зеленый бизнес, закупают за счет всех граждан, потом воруют, продают и кладут навар в свои бездонные карманы", "Уже есть партии которые продали маски, которые съели зерно, теперь формируется новая партия "как украсть гречку", "Лучше бриллианты закупать! Их мыши не едят", - написали они в комментариях.

Ранее мы рассказывали о громком скандале, который произошел в Госрезерве.

В частности, украинцам сообщили о пропаже зерна на сумму в 800 млн гривен, а виновными сделали мышей.

"Почти 2,7 тысячи вагонов зерна, которое должно бы находиться на хранении в Госрезерве, "съели мыши". Сумма убытков - более 800 миллионов гривен. Этот недостаток, по словам бывшего руководителя Госрезерва Ярослава Погорелого, обнаружили в ходе аудита", - сообщал ранее советник главы МВД Михаил Апостол.

Помимо этого, "голодные мыши" добрались и до резервов на Тернопольщине, где также исчезло зерно на 150 вагонов.

Напомним, появилась новая версия таинственных пропаж из Госрезерва

Как сообщала Politeka, из Госрезерва вслед за тонами зерна "испарились" запасы топлива: раскрыта схема

Также Politeka писала, что "У них конец эпохи бедности": в Госрезерве "исчезновение" зерна на 800 млн гривен списали на мышей