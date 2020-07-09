Над российским президентом Владимиром Путиным продолжают насмехаться в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

Поводом для появления едких комментариев стали результаты всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

По завершению голосования Кремль стали обвинять в фальсификациях и в соцсетях появилась информация о более 20 миллионах "мертвых душ", которые якобы также участвовали в этом процессе.

В привычном для себя стиле Владимира Путина высмеял известный российский художник Сергей Елкин.

На фотожабе можно увидеть злобного Владимира Путина с лавровым венком, произносящем следующее: "Вы что - не могли намухлевать более честно?".

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и отметили, что в этот раз Путина подставили, ведь он обучает этому подчиненных уже 20 лет.

"27 миллионов мертвых душ. Скелет Гоголя пошел под холодный душ", "Обнулянт-мухлевант", "Венок, я надеюсь, занесен для удара?", "Двадцать лет вас учу...", "Триумф моли", "Конституцию поправками поправил и народ поправлю!", "23 млн вброшенных бюллетеней это начало уничтожения процедуры выборов. Совсем скоро будем так голосовать традиционно на лавках и в сортирах, на тележках из супермаркета и и пеньках", - шутят пользователи в комментариях.

Ранее мы рассказывали, как Владимир Путин оконфузился перед камерами.

Так, президент РФ опозорился, пошутив в адрес США и представителей ЛГБТ-сообщества.

«А в здании этом кто работает? Ну вот!»: Путин пошутил про вывешивание флага ЛГБТ на посольстве США», - говорится в подписи к видео, на котором запечатлен конфуз Путина.

Пользователи гневно отреагировали на публикацию и добавили, что у Владимира Путина шутки как "из подворотни".

Напомним, помолодевший Путин в нелепом наряде довел россиян до слез

Как сообщала Politeka, Путин позволил себе лишнего перед камерами, кадры позора повеселили россиян

Также Politeka писала, что Путин вышел на связь и довел россиян до слез своим трусливым поступком, фото