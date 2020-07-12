Олег Ляшко с голым торсом поздравил украинцев с праздником и поделился своим вариантом лучшего отдыха

Лидер «Радикальной партии» опубликовал в своем Фейсбук новую фотографию по случаю Дня рыбака, передает Politeka.net.

На снимке Ляшко сам с удовольствием ловит рыбу. Он стоит на берегу реки с удочкой, явно вовлеченный в процесс. При этом из одежды на политике лишь белые трусы, специальные рыбацкие сапоги, соломенная шляпа и очки. На фото рядом с ним рыбачит еще один мужчина.

«С Днем рыбака! Ловить рыбу – это мой дзен. Лучший отдых для души. Рыбалка the 80th level – это моя родная Черниговщина, зачарованная Десна», - подписал снимок политик.

Украинцы в комментариях тут же принялись обсуждать новый пост главного «радикала». Многие припоминали ему нашумевший союз с Юлией Тимошенко, удивляясь, почему лидера «Батькивщины» нет на фото.

«Рыбалка это всегда хорошо», «А то Зозуля в гриме?», «А чего без Юли?», «А Юля уху варит?», «Это труселя под сапогами? Сексуально», «А ты Путину не родственник?», - пишут люди.

До этого мы писали, что Ляшко и Тимошенко приступили к предвыборной агитации и поделились соответствующими фото и видео в соцсетях.

На кадрах они едут на машине по Черниговщине, где лидер «Батькивщины» обещала поддержать Ляшко на парламентских выборах.

На видео довольный Ляшко находится за рулем машины и рассказывает о «мудрости и доброте сердца» Тимошенко, которую он еще недавно называл «московской зозулей». Любопытно, что лидер «Радикально партии» признал, что между ними были конфликты и они помнят, «как кто кого называл», однако отметил, что при этом они уже извинились друг перед другом.

Напомним, Ляшко-водитель теперь устраивает для Тимошенко американские горки.

Как сообщала Politeka, Тимошенко и Ляшко застукали в романтической обстановке, фото "свидания".

Также Politeka писала, что Ляшко получил желаемое после «свидания» с Тимошенко, что грозит украинцам.