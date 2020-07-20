Президент Российской Федерации Владимир Путин вновь опозорился перед камерами

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз лидер Кремля оконфузился во время визита в оккупированный Крым.

Как известно, 20 июля Владимир Путин прибыл в аннексированную Керчь для "закладки десантных кораблей", но и этот визит надолго запомнится в Кремле.

"Владимир Путин приехал в Керчь на закладку новых десантных кораблей", - говорится в подписи к видеоролику, который в своем микроблоге Twitter опубликовал кремлевский пропагандист.

Пользователи сразу же высмеяли показуху и фарс, который организовали в оккупированном Крыму ради приезда Путина и предположили, что новыми "десантными катерами" окажутся украденные украинские корабли.

"Стройные ряды ФСОшников", " У нас тоже один приехал на закладку, так его прям с кораблем и взяли", "Новые" это отжатые и отремонтированные украинские?", Плешивый опоздал", "А в Хабаровск к народу не приехал. "Лидер" боится ручки замарать, ему бы на только на лаврах потчевать", - шутят россияне в комментариях.

Владимир Путин приехал в Керчь на закладку новых десантных кораблей pic.twitter.com/aghhHmAhhu — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 20, 2020

Ранее мы рассказывали, как Путин пошел вразнос после протестов в Хабаровске.

В привычном для себя стиле российского президента высмеял известный художник-карикатурист Сергей Елкин.

На новой фотожабе можно увидеть разозленного Владимира Путина, который эмоционально разговаривает по телефону с подчиненными: "Да что там у вас в Хабаровске творится?".

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию художника и отметили, что Путин разозлился, поскольку не успел направить в Хабаровск бойцов Росгвардии.

Напомним, помолодевший Путин в нелепом наряде довел россиян до слез

Как сообщала Politeka, Путин позволил себе лишнего перед камерами, кадры позора повеселили россиян

Также Politeka писала, что Путин вышел на связь и довел россиян до слез своим трусливым поступком, фото