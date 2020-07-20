Президент Российской Федерации Владимир Путин вновь опозорился перед камерами
Об этом пишет Politeka.net.
На этот раз лидер Кремля оконфузился во время визита в оккупированный Крым.
Как известно, 20 июля Владимир Путин прибыл в аннексированную Керчь для "закладки десантных кораблей", но и этот визит надолго запомнится в Кремле.
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"Владимир Путин приехал в Керчь на закладку новых десантных кораблей", - говорится в подписи к видеоролику, который в своем микроблоге Twitter опубликовал кремлевский пропагандист.
Пользователи сразу же высмеяли показуху и фарс, который организовали в оккупированном Крыму ради приезда Путина и предположили, что новыми "десантными катерами" окажутся украденные украинские корабли.
"Стройные ряды ФСОшников", " У нас тоже один приехал на закладку, так его прям с кораблем и взяли", "Новые" это отжатые и отремонтированные украинские?", Плешивый опоздал", "А в Хабаровск к народу не приехал. "Лидер" боится ручки замарать, ему бы на только на лаврах потчевать", - шутят россияне в комментариях.
Ранее мы рассказывали, как Путин пошел вразнос после протестов в Хабаровске.
В привычном для себя стиле российского президента высмеял известный художник-карикатурист Сергей Елкин.
На новой фотожабе можно увидеть разозленного Владимира Путина, который эмоционально разговаривает по телефону с подчиненными: "Да что там у вас в Хабаровске творится?".
Пользователи с юмором отреагировали на публикацию художника и отметили, что Путин разозлился, поскольку не успел направить в Хабаровск бойцов Росгвардии.
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