Если бы в фильме “Титаник” роль Джека исполнял Брюс Уиллис, утонул бы айсберг

Покупая меховое манто, мадам Альперович говорит хозяину магазина:
— Могу я вас попросить, чтобы мне доставили его домой?
— Да, мадам.
— Но перед тем, как отдать его мне, чтобы по ошибке сначала его принесли моей соседке.

***

Я бы рад бросить БДСМ, но в этом вопросе я связан по рукам и ногам.

***

Популярные статьи сейчас

"Больно смотреть": блондинка из "Квартал 95" переборщила со шпагатом, кадры конфуза

Русская Кардашьян засмущала фотографа пикантными позами в черном белье: "Как выдержать такие размеры?"

Доллар по 100: к чему готовиться украинцам, «из уст президента прозвучала…»

Асмус впервые проговорилась о причинах развода с Харламовым: "Мало какую женщину устроит..."
Показать еще

Gepostet von Богиня с юмором am Mittwoch, 23. Oktober 2019

Футболистка с пятым размером груди ведет мяч на уровне интуиции.

***

Мужики, которые не хотят покупать свадебный костюм, типа, зачем все эти условности, это ж пережиток прошлого, к вам только один вопрос: вас в чём хоронить-то?

***

В кабинете у врача:
– Сколько вам в этом году лет?
– 27.
– Сколько беременностей?
– Ноль.
– Ого! Но половой жизнью-то живёте?
– Для стоматолога вы слишком любознательный.

***

Женщина только в одном-единственном случае внимательно слушает своего мужчину, — лишь когда он разговаривает по телефону, а она не знает с кем.

***
Мой мужчина уже секунд 15 трубку не берет. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Что это значит? Он меня бросил? Можно искать нового? А то я уже присмотрела.

***

Важен не размер зарплаты, а умение ей пользоваться.

***

Факт дня: если кричать мужику в трусы ” Вставай, чудище поганое, биться будем”, то это не возбуждает.

***

– Дорогая, почему ты не отвечаешь на мои звонки?
– Там, куда ты меня послал, плохая связь.

***

Молодой писатель пожаловался отцу, что не знает, как назвать новую повесть. Тот, не читая книги, спрашивает:

— В повести есть барабаны?

— Нет.

 — А трубы есть?

— Тоже нет.

 — Тогда назови ее "Без труб и барабанов".

***

Пенсионный фонд — это самая большая финанcoвая пирамида. Деньги вкладывают все, а получают только выжившие!

Напомним, Путина в прямом эфире подставили с национальной идеей.

Как сообщала Politeka, Путина вывели из себя после "обнуления".

Также Politeka писала, что Ляшко в одних трусах показал украинцам, как ловит дзен в неожиданной компании.