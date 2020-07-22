Если бы в фильме “Титаник” роль Джека исполнял Брюс Уиллис, утонул бы айсберг
Покупая меховое манто, мадам Альперович говорит хозяину магазина:
— Могу я вас попросить, чтобы мне доставили его домой?
— Да, мадам.
— Но перед тем, как отдать его мне, чтобы по ошибке сначала его принесли моей соседке.
***
Я бы рад бросить БДСМ, но в этом вопросе я связан по рукам и ногам.
***
"Больно смотреть": блондинка из "Квартал 95" переборщила со шпагатом, кадры конфуза
Русская Кардашьян засмущала фотографа пикантными позами в черном белье: "Как выдержать такие размеры?"
Доллар по 100: к чему готовиться украинцам, «из уст президента прозвучала…»
Асмус впервые проговорилась о причинах развода с Харламовым: "Мало какую женщину устроит..."
Футболистка с пятым размером груди ведет мяч на уровне интуиции.
***
Мужики, которые не хотят покупать свадебный костюм, типа, зачем все эти условности, это ж пережиток прошлого, к вам только один вопрос: вас в чём хоронить-то?
***
В кабинете у врача:
– Сколько вам в этом году лет?
– 27.
– Сколько беременностей?
– Ноль.
– Ого! Но половой жизнью-то живёте?
– Для стоматолога вы слишком любознательный.
***
Женщина только в одном-единственном случае внимательно слушает своего мужчину, — лишь когда он разговаривает по телефону, а она не знает с кем.
***
Мой мужчина уже секунд 15 трубку не берет. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Что это значит? Он меня бросил? Можно искать нового? А то я уже присмотрела.
***
Важен не размер зарплаты, а умение ей пользоваться.
***
Факт дня: если кричать мужику в трусы ” Вставай, чудище поганое, биться будем”, то это не возбуждает.
***
– Дорогая, почему ты не отвечаешь на мои звонки?
– Там, куда ты меня послал, плохая связь.
***
Молодой писатель пожаловался отцу, что не знает, как назвать новую повесть. Тот, не читая книги, спрашивает:
— В повести есть барабаны?
— Нет.
— А трубы есть?
— Тоже нет.
— Тогда назови ее "Без труб и барабанов".
***
Пенсионный фонд — это самая большая финанcoвая пирамида. Деньги вкладывают все, а получают только выжившие!
Напомним, Путина в прямом эфире подставили с национальной идеей.
Как сообщала Politeka, Путина вывели из себя после "обнуления".
Также Politeka писала, что Ляшко в одних трусах показал украинцам, как ловит дзен в неожиданной компании.