Если бы в фильме “Титаник” роль Джека исполнял Брюс Уиллис, утонул бы айсберг

Покупая меховое манто, мадам Альперович говорит хозяину магазина:

— Могу я вас попросить, чтобы мне доставили его домой?

— Да, мадам.

— Но перед тем, как отдать его мне, чтобы по ошибке сначала его принесли моей соседке.

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Я бы рад бросить БДСМ, но в этом вопросе я связан по рукам и ногам.

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Gepostet von Богиня с юмором am Mittwoch, 23. Oktober 2019

Футболистка с пятым размером груди ведет мяч на уровне интуиции.

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Мужики, которые не хотят покупать свадебный костюм, типа, зачем все эти условности, это ж пережиток прошлого, к вам только один вопрос: вас в чём хоронить-то?

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В кабинете у врача:

– Сколько вам в этом году лет?

– 27.

– Сколько беременностей?

– Ноль.

– Ого! Но половой жизнью-то живёте?

– Для стоматолога вы слишком любознательный.

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Женщина только в одном-единственном случае внимательно слушает своего мужчину, — лишь когда он разговаривает по телефону, а она не знает с кем.

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Мой мужчина уже секунд 15 трубку не берет. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Что это значит? Он меня бросил? Можно искать нового? А то я уже присмотрела.

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Важен не размер зарплаты, а умение ей пользоваться.

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Факт дня: если кричать мужику в трусы ” Вставай, чудище поганое, биться будем”, то это не возбуждает.

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– Дорогая, почему ты не отвечаешь на мои звонки?

– Там, куда ты меня послал, плохая связь.

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Молодой писатель пожаловался отцу, что не знает, как назвать новую повесть. Тот, не читая книги, спрашивает:

— В повести есть барабаны?

— Нет.

— А трубы есть?

— Тоже нет.

— Тогда назови ее "Без труб и барабанов".

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Пенсионный фонд — это самая большая финанcoвая пирамида. Деньги вкладывают все, а получают только выжившие!

Напомним, Путина в прямом эфире подставили с национальной идеей.

Как сообщала Politeka, Путина вывели из себя после "обнуления".

Также Politeka писала, что Ляшко в одних трусах показал украинцам, как ловит дзен в неожиданной компании.