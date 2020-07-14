Российский президент Владимир Путин громко оконфузился перед камерами

Об этом пишет Politeka.net.

Конфуз произошел во время онлайн-совещания.

В частности, глава Кремля Владимир Путин во время трансляции указал россиянам на их "законное место" и сформулировал национальную идею современной России.

Видео курьеза в своем микроблоге Twitter опубликовал кремлевский пропагандист Дмитрий Смирнов, называющий себя "журналистом кремлевского пула".

В частности, он, сам того не понимая, подставил Путина с его нелепой фразой.

«Если мы будем сидеть на одном месте ровно, ничего делать не будем, то так и будет болото вокруг нас хлюпать»: Путин сформулировал национальную идею», - говорится в подписи к публикации.

На конфуз также обратил внимание политтехнолог и блогер Алексей Голобуцкий. По его словам, Смирнов, пытаясь угодить лидеру Кремля, случайно выдал текст национальной идеи РФ: "Сидеть в болоте и хлюпать".

"А можно начать с Питерского политико-властного болота? Зашлите к нам обратно Матвиенко или Собянина дайте, москвичи его третируют", "Вот до чего соли деда довели", "Дед доведёт страну до сепаратизма", "20 лет и сидим в болоте", "Капец он умный...", "Человек у власти 20 лет...и все-таки болото признал", "Это был стеб?", "Лучше бы они ничего и не делали. Может тогда простым людям легче жилось бы", "Промокашка", "Давно сформулировал в двух тезисах: "мочить в сортирах" и "она утонула", - шутят пользователи в комментариях.

«Если мы будем сидеть на одном месте ровно, ничего делать не будем, то так и будет болото вокруг нас хлюпать»: Путин сформулировал национальную идею pic.twitter.com/H5HJalkY5e — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 13, 2020

Ранее мы рассказывали, как Владимир Путин оконфузился перед камерами.

Так, президент РФ опозорился, пошутив в адрес США и представителей ЛГБТ-сообщества.

«А в здании этом кто работает? Ну вот!»: Путин пошутил про вывешивание флага ЛГБТ на посольстве США», - говорится в подписи к видео, на котором запечатлен конфуз Путина.

Пользователи гневно отреагировали на публикацию и добавили, что у Владимира Путина шутки как "из подворотни".

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