Российский президент Владимир Путин громко оконфузился перед камерами
Об этом пишет Politeka.net.
Конфуз произошел во время онлайн-совещания.
В частности, глава Кремля Владимир Путин во время трансляции указал россиянам на их "законное место" и сформулировал национальную идею современной России.
Больной Андрей Губин впервые за 15 лет вышел на сцену и поразил новой внешностью: "Красавчик!", кадры
Пенсии и зарплаты украинцев под угрозой, в Раде сообщили о проблемах: «Денег хватит до…»
Бузова в купальнике вызвала отвращение даже у самых преданных поклонников: "Оля, что случилось?"
Погода резко испортится, жара и дожди со шквалами разорвут Украину: какие области зацепит
Видео курьеза в своем микроблоге Twitter опубликовал кремлевский пропагандист Дмитрий Смирнов, называющий себя "журналистом кремлевского пула".
В частности, он, сам того не понимая, подставил Путина с его нелепой фразой.
«Если мы будем сидеть на одном месте ровно, ничего делать не будем, то так и будет болото вокруг нас хлюпать»: Путин сформулировал национальную идею», - говорится в подписи к публикации.
На конфуз также обратил внимание политтехнолог и блогер Алексей Голобуцкий. По его словам, Смирнов, пытаясь угодить лидеру Кремля, случайно выдал текст национальной идеи РФ: "Сидеть в болоте и хлюпать".
"А можно начать с Питерского политико-властного болота? Зашлите к нам обратно Матвиенко или Собянина дайте, москвичи его третируют", "Вот до чего соли деда довели", "Дед доведёт страну до сепаратизма", "20 лет и сидим в болоте", "Капец он умный...", "Человек у власти 20 лет...и все-таки болото признал", "Это был стеб?", "Лучше бы они ничего и не делали. Может тогда простым людям легче жилось бы", "Промокашка", "Давно сформулировал в двух тезисах: "мочить в сортирах" и "она утонула", - шутят пользователи в комментариях.
Ранее мы рассказывали, как Владимир Путин оконфузился перед камерами.
Так, президент РФ опозорился, пошутив в адрес США и представителей ЛГБТ-сообщества.
«А в здании этом кто работает? Ну вот!»: Путин пошутил про вывешивание флага ЛГБТ на посольстве США», - говорится в подписи к видео, на котором запечатлен конфуз Путина.
Пользователи гневно отреагировали на публикацию и добавили, что у Владимира Путина шутки как "из подворотни".
Напомним, помолодевший Путин в нелепом наряде довел россиян до слез
Как сообщала Politeka, Путин позволил себе лишнего перед камерами, кадры позора повеселили россиян
Также Politeka писала, что Путин вышел на связь и довел россиян до слез своим трусливым поступком, фото