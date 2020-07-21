Над российским президентом Владимиром Путиным продолжают мощно насмехаться в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

Повод для появления едких комментариев дал сам лидер Кремля после визита в оккупированный Крым.

Так, Владимира Путина вновь заподозрили в использовании двойников во время официальных встреч. На это обратил внимание политтехнолог и блогер Алексей Голобуцкий.

"Время между этими официальными фото - 2,5 часа. Да, есть самолеты (официальный заявленное время перелета Москва-Симферополь - чуть более 2,5 часов). Но общего между Путиным в Керчи и в бункере под Москвой - ну очень мало. Опять гоняли "переменного Путина"?", - задался вопросом Голобуцкий.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и добавили, что "оригинальный" Владимир Путин продолжает сидеть в личном бункере.

"Когда «их» уже выведут всех сразу, рядком...", "Оригинал из бункера не выходит", "У них пробор на волосах с разных сторон", "Думаю, оба двойники, ещё есть зарубежный)", "Чем-то Кучму напоминает", "Ложь, не встречался он со мной", "Резиновая зина", "Однако, бывает и настоящий Пыня проветривает мощи перед объективами", - пошутили пользователи в комментариях.

Ранее мы рассказывали, как Путин пошел вразнос после протестов в Хабаровске.

В привычном для себя стиле российского президента высмеял известный художник-карикатурист Сергей Елкин.

На новой фотожабе можно увидеть разозленного Владимира Путина, который эмоционально разговаривает по телефону с подчиненными: "Да что там у вас в Хабаровске творится?".

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию художника и отметили, что Путин разозлился, поскольку не успел направить в Хабаровск бойцов Росгвардии.

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