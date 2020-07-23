Просто не могу поверить, что мы не спали всю ночь и кричали “С Новым Годом!” ради всего вот этого…
Директор банка наконец-то выдал дочь замуж. Попался жених, который не читал мелкий текст.
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У женщины всего две обязанности перед мужчиной:
1. Успокоить его, когда он нервный.
2. Нервировать его, когда он спокойный.
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Курс 23 гривны за доллар: раскрыта опасная схема НБУ, заявление министра
Гривна готовится к краху, украинцев огорошили новым курсом: "Перед выходными..."
Кароль в блестящем мини-платье не смогла скрыть округлившийся животик: "Опять от Дана беременна?"
ЗНО-2020: абитуриенты останутся без сертификатов, кому не повезет
Как понять, что ты и твой друг постарели? При встрече он дарит тебе банку мёда со словами “Держи! Натуральный!” или “Такого в магазине не купишь!”
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– Доктор, и какой у меня диагноз?
– Не переживайте, у вас только хорошие болезни.
– ???????…
– Склероз и импотенция.
– Я вас умоляю, что же в них хорошего?
– Ничего не болит, к бабам не тянет и каждый день все новое.
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– Нынешнее поколение совсем хлюпики, при любой мелкой проблеме бегут ныть к психотерапевту, вот наше поколение всегда было сильным, сами справлялись!
*уходит в запой на месяц*.
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Хренотень - это тень отбрасываемая листьями хрена на другие объекты.
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Она всегда мечтала о ванне с шампанским, а хватило кружки с пивом.
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Мало просто выйти на пенсию, надо еще на ней удержаться.
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Встpечаются два пpиятеля:
- Я слышал, ты pазвелся?
- Да, есть такое дело.
- А в чем дело, ты ж говоpил, что она кpасавица, ноги от ушей pастут?
- Да, а ты видел, где у нее уши???
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- Как правильно - два тортА или два тОрта?
- Э-э-э, правильно - торт 2 шт.
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- Роза Марковна, а как Вы, относитесь к проституции?
- Отлично, Изя! Ну представь, у тебя шо- то такое есть, ты его как бы продаёшь, а оно таки у тебя всё равно есть!
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Странное дело: пил, как лошадь, а надрался, как свинья.
Напомним, помолодевший Путин в нелепом наряде довел россиян до слез.
Как сообщала Politeka, Путин позволил себе лишнего перед камерами, кадры позора повеселили россиян.
Также Politeka писала, что Путин вышел на связь и довел россиян до слез своим трусливым поступком, фото.