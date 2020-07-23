Просто не могу поверить, что мы не спали всю ночь и кричали “С Новым Годом!” ради всего вот этого…

Директор банка наконец-то выдал дочь замуж. Попался жених, который не читал мелкий текст.

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У женщины всего две обязанности перед мужчиной:

1. Успокоить его, когда он нервный.

2. Нервировать его, когда он спокойный.

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Как понять, что ты и твой друг постарели? При встрече он дарит тебе банку мёда со словами “Держи! Натуральный!” или “Такого в магазине не купишь!”

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– Доктор, и какой у меня диагноз?

– Не переживайте, у вас только хорошие болезни.

– ???????…

– Склероз и импотенция.

– Я вас умоляю, что же в них хорошего?

– Ничего не болит, к бабам не тянет и каждый день все новое.

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– Нынешнее поколение совсем хлюпики, при любой мелкой проблеме бегут ныть к психотерапевту, вот наше поколение всегда было сильным, сами справлялись!

*уходит в запой на месяц*.

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Хренотень - это тень отбрасываемая листьями хрена на другие объекты.

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Она всегда мечтала о ванне с шампанским, а хватило кружки с пивом.

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Мало просто выйти на пенсию, надо еще на ней удержаться.



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Встpечаются два пpиятеля:

- Я слышал, ты pазвелся?

- Да, есть такое дело.

- А в чем дело, ты ж говоpил, что она кpасавица, ноги от ушей pастут?

- Да, а ты видел, где у нее уши???

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- Как правильно - два тортА или два тОрта?

- Э-э-э, правильно - торт 2 шт.



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- Роза Марковна, а как Вы, относитесь к проституции?

- Отлично, Изя! Ну представь, у тебя шо- то такое есть, ты его как бы продаёшь, а оно таки у тебя всё равно есть!

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Странное дело: пил, как лошадь, а надрался, как свинья.





Напомним, помолодевший Путин в нелепом наряде довел россиян до слез.

Как сообщала Politeka, Путин позволил себе лишнего перед камерами, кадры позора повеселили россиян.

Также Politeka писала, что Путин вышел на связь и довел россиян до слез своим трусливым поступком, фото.