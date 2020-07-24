Ничто не помогает так по хозяйству, как вырубленный интернет!

Если вы думаете, что взрослые всё знают, у меня для вас две новости:

Ни хрена мы не знаем.

При этом у нас ещё всё болит.

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– Что бывает у женщины раз в месяц и заканчивается через 4-5 дней?

– Зарплата мужа.

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Благодаря самоизоляции мне удалось заняться саморазвитием и узнать множество удивительных фактов. К примеру, теперь я точно знаю, что от дна раковины до крана ровно девять тарелок, три супницы и одна салатница.

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Если в супермаркете человек подходит к своей тележке и, прежде чем толкнуть ее вперед или тем более вбок, оглядывается назад, – это водитель с приличным стажем.

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– Было бы выгоднее покупать пиво ящиками. Представь, стоит у нас ящик в холодильнике, и целую неделю не нужно ходить в магазин.

– Или полдня.

– Или полдня.

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У розовой гималайской соли, коробочку которой я купила в прошлом году, чей возраст, согласно этикетке датируется 250 миллионами лет,- срок годности заканчивается в ноябре этого, 2020 года.

Совпадение?

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Как испечь целую гору блинов? Правило первое: закрой дверь кухни на швабру!

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Из открытого окна раздался такой громкий звук поцелуя, что внизу с места тронулась лошадь.

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А вы знали, что после выхода на пенсию уже можно свистеть в доме?

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За последнее время глобальные проблемы усложнились настолько, что за их решение не берутся даже таксисты.

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- Мне мама говорила, что надо всегда притворяться, потому что мужчины стараются.

- А мне папа говорил, что можно и не стараться, всё равно женщины притворяются.

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Лимон со вкусом помидора, помидор со вкусом сыра, сыр с кислинкой лимона...

- Молекулярная кулинария? - спросите вы.

- Лень нож мыть, - отвечу я.

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Если бы фильм "Один дома" снимали в хрущёвке, грабители погибли бы ещё в подъезде.

Напомним, Путин неожиданно заговорил о своей отставке и повеселил россиян.

Как сообщала Politeka, Путин позволил себе лишнего перед камерами, кадры позора повеселили россиян.

Также Politeka писала, что Путин вышел на связь и довел россиян до слез своим трусливым поступком, фото.