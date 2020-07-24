Ничто не помогает так по хозяйству, как вырубленный интернет!
Если вы думаете, что взрослые всё знают, у меня для вас две новости:
Ни хрена мы не знаем.
При этом у нас ещё всё болит.
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Решение по Донбассу, жесткий курс валют и новые штрафы – главное за ночь
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Курс 23 гривны за доллар: раскрыта опасная схема НБУ, заявление министра
– Что бывает у женщины раз в месяц и заканчивается через 4-5 дней?
– Зарплата мужа.
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Благодаря самоизоляции мне удалось заняться саморазвитием и узнать множество удивительных фактов. К примеру, теперь я точно знаю, что от дна раковины до крана ровно девять тарелок, три супницы и одна салатница.
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Если в супермаркете человек подходит к своей тележке и, прежде чем толкнуть ее вперед или тем более вбок, оглядывается назад, – это водитель с приличным стажем.
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– Было бы выгоднее покупать пиво ящиками. Представь, стоит у нас ящик в холодильнике, и целую неделю не нужно ходить в магазин.
– Или полдня.
– Или полдня.
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У розовой гималайской соли, коробочку которой я купила в прошлом году, чей возраст, согласно этикетке датируется 250 миллионами лет,- срок годности заканчивается в ноябре этого, 2020 года.
Совпадение?
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Как испечь целую гору блинов? Правило первое: закрой дверь кухни на швабру!
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Из открытого окна раздался такой громкий звук поцелуя, что внизу с места тронулась лошадь.
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А вы знали, что после выхода на пенсию уже можно свистеть в доме?
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За последнее время глобальные проблемы усложнились настолько, что за их решение не берутся даже таксисты.
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- Мне мама говорила, что надо всегда притворяться, потому что мужчины стараются.
- А мне папа говорил, что можно и не стараться, всё равно женщины притворяются.
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Лимон со вкусом помидора, помидор со вкусом сыра, сыр с кислинкой лимона...
- Молекулярная кулинария? - спросите вы.
- Лень нож мыть, - отвечу я.
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Если бы фильм "Один дома" снимали в хрущёвке, грабители погибли бы ещё в подъезде.
Напомним, Путин неожиданно заговорил о своей отставке и повеселил россиян.
Как сообщала Politeka, Путин позволил себе лишнего перед камерами, кадры позора повеселили россиян.
Также Politeka писала, что Путин вышел на связь и довел россиян до слез своим трусливым поступком, фото.