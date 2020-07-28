Над российским президентом Владимиром Путиным едко подшутили в соцсетях

Об этом пишет Politeka.net.

Поводом для появления едких комментариев стал видеоролик, который был снят на борту президентского самолета.

Пафосный видеоролик в своем личном микроблоге Twitter опубликовал рядовой пропагандист Дмитрий Смирнов, называющий себя "журналистом кремлевского пула".

«Я так же летел в самолете, читал. Мне попалась статья о главном военно-морском параде, который проводился в дореволюционной России на рейде Кронштадта. Я вам прямо с борта позвонил, и началась подготовка»: Путин рассказал, как придумал парад ВМФ», - говорится в подписи к видеоролику.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и отметили, что Владимира Путина в поездке сопровождает его "вторая половинка" Сергей Шойгу.

"Какая милота...", "Даже здесь цап-царапнул. Своего ничего нет", "Массовик-затейник", "Хвастливый бред ученика питерской подворотни", "Cтрана деградирует и катится в пропасть под портретами "великого" путина! Вокруг сплошная ложь и пропаганда, коррупция, воровство и бедность", "Потом случилась революция и правителя расстреляли. Не связаны ли эти события?", "Тотальные маразматики", "Путин любитель всяких шоу", "Какой у нас убогий президент!", "Какая глупость...", "Не наигрался ещё в солдатики", "Сказочный", "Ума хватает только парады придумывать", - пишут россияне в комментариях.

«Я так же летел в самолете, читал. Мне попалась статья о главном военно-морском параде, который проводился в дореволюционной России на рейде Кронштадта. Я вам прямо с борта позвонил, и началась подготовка»: Путин рассказал, как придумал парад ВМФ pic.twitter.com/sjoAp0VfiF — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 26, 2020

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Поводом для появления едкой фотожабы стала новость о том, что в отношении Российской Федерации ввели новый пакет санкций.

На карикатуре можно увидеть расстроенного Владимира Путина, узнавшего о новых санкциях со стороны цивилизованного Запада.

"А вот при Обаме такого не было", - говорится в подписи к фотожабе.

Пользователи с юмором отреагировали на фотожабу Елкина и отметили, что Запад решил "жарить лягушку на медленном огне", подразумевая Путина и санкции.

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