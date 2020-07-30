– Сынок, скажи своему учителю географии, что я не вижу смысла покупать тебе новый атлас, пока обстановка в мире не прояснится

– Не думал, что доживу до момента, когда люди смогут заниматься сексом с роботами.

– Еще раз повторяю, оставь в покое пылесос!

***

Начинаешь понимать средневековье, когда в офисе отключают свет и интернет. Хочется строить заговоры, предавать и устраивать договорные браки.

***

Скажите, почему для управления атомной электростанцией до зарезу нужен умный, сертифицированный и прошедший госкомиссию персонал, а для управления государством — всенародно избранные недоумки?

***

– Этот монах еще при жизни объявлен святым.

– Почему?

– Потому что он сохранил обет молчания даже после того, как попал молотком по пальцу.

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Жена читает выдержку из журнала мужу вслух:

– 90% мужчин изменяют своим жёнам.

Муж с гордостью говорит:

– Вот видишь, а вхожу в ту самую десятку…

Жена расстроенным голосом продолжает читать:

– А оставшиеся 10 % являются гомосексуалістами.

***

До изобретения интернета все думали, что причина тупости – в недостатке информации.

***

Какие только объявления не клеили на стену, чтобы за угол не ходили по нужде… И штрафом пугали, и злой собакой, ничего не помогло. Но стоило повесить табличку: “Стань звездой Ютуба”…

***

Встpечаются два пpиятеля:

– Что новенького?

– Женился!

– Да? И как жена? Кpасивая?

– Ага! Все говоpят, похожа на

матеpь Божью!

– А фотка есть? Покажи!

– Hа!

– …Ма-а-теpь Бо-о-жья…

***

Минюст предупреждает: плохое зрение опасно для вашего здоровья. Сегодня вместо маршрутки пыталась тормознуть фургончик инкассаторов…

***

А вы уже используете аббревиатуру “до н.э.” для обозначения времени до начала эпидемии коронавируса?

Напомним, грустный Путин оконфузился с подарком от США, россияне рыдают.

Как сообщала Politeka, Путин позволил себе лишнего с любимой "игрушкой" и довел россиян до слез.

Также Politeka писала, что Путин неожиданно заговорил о своей отставке и повеселил россиян.