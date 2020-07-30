– Сынок, скажи своему учителю географии, что я не вижу смысла покупать тебе новый атлас, пока обстановка в мире не прояснится
– Не думал, что доживу до момента, когда люди смогут заниматься сексом с роботами.
– Еще раз повторяю, оставь в покое пылесос!
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Начинаешь понимать средневековье, когда в офисе отключают свет и интернет. Хочется строить заговоры, предавать и устраивать договорные браки.
***
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Скажите, почему для управления атомной электростанцией до зарезу нужен умный, сертифицированный и прошедший госкомиссию персонал, а для управления государством — всенародно избранные недоумки?
***
– Этот монах еще при жизни объявлен святым.
– Почему?
– Потому что он сохранил обет молчания даже после того, как попал молотком по пальцу.
***
Жена читает выдержку из журнала мужу вслух:
– 90% мужчин изменяют своим жёнам.
Муж с гордостью говорит:
– Вот видишь, а вхожу в ту самую десятку…
Жена расстроенным голосом продолжает читать:
– А оставшиеся 10 % являются гомосексуалістами.
***
До изобретения интернета все думали, что причина тупости – в недостатке информации.
***
Какие только объявления не клеили на стену, чтобы за угол не ходили по нужде… И штрафом пугали, и злой собакой, ничего не помогло. Но стоило повесить табличку: “Стань звездой Ютуба”…
***
Встpечаются два пpиятеля:
– Что новенького?
– Женился!
– Да? И как жена? Кpасивая?
– Ага! Все говоpят, похожа на
матеpь Божью!
– А фотка есть? Покажи!
– Hа!
– …Ма-а-теpь Бо-о-жья…
***
Минюст предупреждает: плохое зрение опасно для вашего здоровья. Сегодня вместо маршрутки пыталась тормознуть фургончик инкассаторов…
***
А вы уже используете аббревиатуру “до н.э.” для обозначения времени до начала эпидемии коронавируса?
Напомним, грустный Путин оконфузился с подарком от США, россияне рыдают.
Как сообщала Politeka, Путин позволил себе лишнего с любимой "игрушкой" и довел россиян до слез.
Также Politeka писала, что Путин неожиданно заговорил о своей отставке и повеселил россиян.