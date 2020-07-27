Президента России Владимира Путина едко высмеяли в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

Так, лидер Кремля в очередной раз стал героем политической фотожабы.

А поводом для появления едкой фотожабы стала новость о том, что в отношении Российской Федерации ввели новый пакет санкций.

В привычном для себя стиле Владимира Путина высмеял российский художник-карикатурист Сергей Елкин.

На карикатуре можно увидеть расстроенного Владимира Путина, узнавшего о новых санкциях со стороны цивилизованного Запада.

"А вот при Обаме такого не было", - говорится в подписи к фотожабе.

Пользователи с юмором отреагировали на фотожабу Елкина и отметили, что Запад решил "жарить лягушку на медленном огне", подразумевая Путина и санкции.

"Вернись вернись Барак Обама, твои заслуги признаю - еще бы вспомнил про Адама в раю", "Сергей, персонаж у Вас получается жалкий, его даже пожалеть хочется", "За что отдельно люблю ваши карикатуры, так за то, что вы даже самого злого упыря по доброму нарисуете", "Запад жарит лягушку на медленном огне, растягивая удовольствие от конвульсивных подрыгиваний смехдержавы", "Ждите осени, придёт извиняться лично", "Ничего, при Байдене, даст Бог, покруче будет", "Если если его все-таки выберут, то Россия развалится несколькими годами раньше, нынешняя власть сделала всё для этого", - шутят они под публикацией карикатуриста.

Ранее мы рассказывали, как приезд Путина в Украину обернулся позором.

Как известно, 20 июля Владимир Путин прибыл в аннексированную Керчь для "закладки десантных кораблей", но и этот визит надолго запомнится в Кремле.

"Владимир Путин приехал в Керчь на закладку новых десантных кораблей", - говорится в подписи к видеоролику, который в своем микроблоге Twitter опубликовал кремлевский пропагандист.

Пользователи сразу же высмеяли показуху и фарс, который организовали в оккупированном Крыму ради приезда Путина и предположили, что новыми "десантными катерами" окажутся украденные украинские корабли.

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