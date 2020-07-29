Президент страны-агрессора Владимир Путин в очередной раз "отличился" перед камерами

Об этом пишет Politeka.net.

Конфуз произошел во время выступления Владимира Путина перед курсантами военного училища.

Пафосную публикацию в своем личном микроблоге опубликовал обыкновенный кремлевский пропагандист Дмитрий Смирнов.

«Путин: Внуки и правнуки моряков-победителей никогда не подведут Родину. Они будут верны заветам адмирала Нахимова «Мыслить прежде всего о славе России и родного флота». С праздником вас! Да здравствует военно-морской флот!», - готовится в подписи к видеоролику.

Пользователи едко отреагировали на публикацию и отметили, что лучше бы Владимир Путин рассказал молодым морякам, как в России скрывали трагедию на атомной подлодке "Курск".

Некоторые комментаторы также обратили внимание на "новую" внешность президента РФ.

"Когда Нахимова откопаете? Еще один брдм утопите? Праздник, так праздник!", "Это ты, с*ка, расскажи подводникам с Курска", "Какая же Путин фееричная моль! Врун и трус!", "Моряки-победители порвали бы на куски главнокомандующего увидев, куда он завёл страну со своим ОПГ...", "Давай, плешивый, тешь себя сказками о величии. Времени у тебя уже не осталось", "Какое отношение Путин имеет к родине?", "Совсем потух. Провал во всех сверах сказывается на ботоксной роже... Про "Курск" пускай расскажет...", "А когда была последняя победа в морском сражении?", - шутят они в комментариях.

Путин: Внуки и правнуки моряков-победителей никогда не подведут Родину. Они будут верны заветам адмирала Нахимова «Мыслить прежде всего о славе России и родного флота». С праздником вас! Да здравствует военно-морской флот! pic.twitter.com/zoZSwcYMta — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 26, 2020

Ранее мы рассказывали, что Путина засекли со "второй половинкой" на борту самолета.

Пафосный видеоролик в своем личном микроблоге Twitter опубликовал рядовой пропагандист Дмитрий Смирнов.

«Я так же летел в самолете, читал. Мне попалась статья о главном военно-морском параде, который проводился в дореволюционной России на рейде Кронштадта. Я вам прямо с борта позвонил, и началась подготовка»: Путин рассказал, как придумал парад ВМФ», - говорится в подписи к видеоролику.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и отметили, что Владимира Путина в поездке сопровождает его "вторая половинка" Сергей Шойгу.

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