Российский лидер Владимир Путин продолжает веселить социальные сети

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз Владимир Путин оконфузился, выйдя на связь с личного бункера под Москвой.

В частности, Владимир Путин принял участие в заседании топ-чиновников Российской Федерации, во время которого отличился пафосным заявлением об эпидемии китайского вируса.

Соответствующую публикацию в своем микроблоге Twitter сделал кремлевский пропагандист Дмитрий Смирнов.

"Путин - о вирусе: Ситуация остается сложной и может качнуться в любую сторону. Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности, для того, чтобы расслабится и забыть про рекомендации врачей, нет", - говорится в подписи к видео.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и отметили, что Владимир Путин продолжает сидеть в личном бункере и рискует быть свергнутым, как это было с Горбачевым.

Некоторые же пользователи обратили внимание на странную внешность президента РФ.

"У бункерного уже мешки под глазами пошли. Ох и хреново деду, а он решил "Беларусь наш" потянуть. Качнуться и нагнуться вирус может только в одну сторону, и в самую наихудшую для московии", "Досидится! Горбачёва отстранили при выходе из самолёта, а этого заблокируют в бункере", Вторая волна и п**дец стране уже близко. Дед уже начал готовить б*дло", "Уже 2 парада провел и вдруг на тебе - ситуация остаётся сложной...", "Поэтому будем парадить до победного конца!", "Дед из бункера ни ногой", "Сидеть ему в бункере еще долго", - пошутили россияне в комментариях.



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