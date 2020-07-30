Российский лидер Владимир Путин продолжает веселить социальные сети
Об этом пишет Politeka.net.
На этот раз Владимир Путин оконфузился, выйдя на связь с личного бункера под Москвой.
В частности, Владимир Путин принял участие в заседании топ-чиновников Российской Федерации, во время которого отличился пафосным заявлением об эпидемии китайского вируса.
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Соответствующую публикацию в своем микроблоге Twitter сделал кремлевский пропагандист Дмитрий Смирнов.
"Путин - о вирусе: Ситуация остается сложной и может качнуться в любую сторону. Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности, для того, чтобы расслабится и забыть про рекомендации врачей, нет", - говорится в подписи к видео.
Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и отметили, что Владимир Путин продолжает сидеть в личном бункере и рискует быть свергнутым, как это было с Горбачевым.
Некоторые же пользователи обратили внимание на странную внешность президента РФ.
"У бункерного уже мешки под глазами пошли. Ох и хреново деду, а он решил "Беларусь наш" потянуть. Качнуться и нагнуться вирус может только в одну сторону, и в самую наихудшую для московии", "Досидится! Горбачёва отстранили при выходе из самолёта, а этого заблокируют в бункере", Вторая волна и п**дец стране уже близко. Дед уже начал готовить б*дло", "Уже 2 парада провел и вдруг на тебе - ситуация остаётся сложной...", "Поэтому будем парадить до победного конца!", "Дед из бункера ни ногой", "Сидеть ему в бункере еще долго", - пошутили россияне в комментариях.
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