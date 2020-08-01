Над российским президентом Владимиром Путиным продолжают ярко насмехаться в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

Поводом для появления едких комментариев стала ситуация в Беларуси, где накануне президентских выборов была задержана группировка, состоящая из бойцов ГРУ и ЧВК "Вагнер".

В привычном для себя стиле российского президента Владимира Путина высмеял карикатурист-художник Сергей Елкин.

На фотожабе он изобразил хитрого Владимира Путина, который обнимает испуганного Александра Лукашенко накануне выборов в Беларуси.

"Геополитическое притяжение", - говорится в подписи к карикатуре.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и отметили, что президентов засекли в самый неподходящий момент.

"Как безмерно оно, притяженье земли — Притяженье полей и печальных ракит", "Любовь зла, полюбишь и козла", "Либретто для бацьки", " Восток Украины тоже ряженые захватывали. Но опереточные казаки убивали украинцев совсем по-настоящему", "Зеленые человечки", "Рубль не спит", "Мне это видится многоходовочкой из всех трёх версий, где по итогу все стороны будут искать свои выгоды. Шорты превращаются...превращаются шорты...в элегантные камуфляжные штаны", - шутят они в комментариях под публикацией.

Ранее мы рассказывали, как Путин оконфузился, выйдя на связь из бункера.

В частности, Владимир Путин принял участие в заседании топ-чиновников Российской Федерации, во время которого отличился пафосным заявлением об эпидемии китайского вируса.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и отметили, что Владимир Путин продолжает сидеть в личном бункере и рискует быть свергнутым, как это было с Горбачевым.

Некоторые же пользователи обратили внимание на странную внешность президента РФ.

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