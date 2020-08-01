Над российским президентом Владимиром Путиным продолжают ярко насмехаться в социальных сетях
Об этом пишет Politeka.net.
Поводом для появления едких комментариев стала ситуация в Беларуси, где накануне президентских выборов была задержана группировка, состоящая из бойцов ГРУ и ЧВК "Вагнер".
В привычном для себя стиле российского президента Владимира Путина высмеял карикатурист-художник Сергей Елкин.
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На фотожабе он изобразил хитрого Владимира Путина, который обнимает испуганного Александра Лукашенко накануне выборов в Беларуси.
"Геополитическое притяжение", - говорится в подписи к карикатуре.
Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и отметили, что президентов засекли в самый неподходящий момент.
"Как безмерно оно, притяженье земли — Притяженье полей и печальных ракит", "Любовь зла, полюбишь и козла", "Либретто для бацьки", " Восток Украины тоже ряженые захватывали. Но опереточные казаки убивали украинцев совсем по-настоящему", "Зеленые человечки", "Рубль не спит", "Мне это видится многоходовочкой из всех трёх версий, где по итогу все стороны будут искать свои выгоды. Шорты превращаются...превращаются шорты...в элегантные камуфляжные штаны", - шутят они в комментариях под публикацией.
Ранее мы рассказывали, как Путин оконфузился, выйдя на связь из бункера.
В частности, Владимир Путин принял участие в заседании топ-чиновников Российской Федерации, во время которого отличился пафосным заявлением об эпидемии китайского вируса.
Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и отметили, что Владимир Путин продолжает сидеть в личном бункере и рискует быть свергнутым, как это было с Горбачевым.
Некоторые же пользователи обратили внимание на странную внешность президента РФ.
Напомним, Путин разделся до пояса и оседлал патриарха Кирилла
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