Всего в 30 километрах от Украины приземлились российские военные самолеты и вертолеты

Десять вертолетов Ми-26, Ми-35М и Ми-8АМТШ, а также четыре штурмовика Су-25СМ3 и самолеты транспортной авиации Ан-26 и Ил-76МД садились на недействующем аэродроме Погорелово в Ростовской области, а видео маневров уже вскоре появилось в сети, передает Politeka.net.

По информации из открытых источников, аэродром расположен возле микрорайона Заводской города Каменск-Шахтинска. Авиация задействована в рамках учений, которое проводит МО РФ.

Как сообщается в пресс-релизе оборонного ведомства РФ, перед началом испытаний военнослужащие отдельного инженерно-аэродромного государственного летно-испытательного центра МО провели отделочные работы, чтобы авиация могла приземляться на полосу без проблем.

В свою очередь блогер под ником Серж Сергев указал на опасность таких маневров вблизи от украинской границы.

«Путен решил снова бряцать оружием. Высаживает авиацию в поля, чтобы быстрее доставлять ихтамнетов и оружие. ЗРК 300 надувной))», – написал он под видео, поинтересовавшись, в курсе ли президент Украины о подобных маневрах.

Ранее мы рассказывали о том, что в Сирии , куда Россия отправила своих военных, погиб генерал-майора Вячеслав Гладких. По предварительным данным, он подорвался на мине у нефтяного поля Ат-Тайм, что под Дейр-эз-Зором. Взрыв случился на пути следования колонны войск РФ.

Сообщается, что вместе с ним погибли командующий национальной обороны города ль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир и еще 4 военных.

Взрыв произошел на обочине во время возвращения автоколонны после проведения «гуманитарной акции».

Напомним, под Донецком ликвидировали подельника Моторолы.

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