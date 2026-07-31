Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що ракет ППО завжди не вистачатиме, і навіть росії їх не вистачає, у гонці ракет і ракет-перехоплювачів другі завжди програють, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Чи є шанс знайти ракети ППО? Ні. Тут питання таке, що ППО ніколи не буде достатньо. Ніколи. До того ж, схоже, нікому. У цьому парадокс – ніколи неможливо зробити достатньо ракет ППО. Скільки ти ППО не роби, у тебе буде лише певний відсоток збитку. Ось Ізраїль вважав, що повністю зміг закритися від іранських ракет. Але це виявилося не так. Коли ракет стало багато, і коли вони полетіли, то вразили багато цілей. І по мирних будинках вони били так само», – пояснює Михайло Шейтельман.

Так, констатує він, Зеленський попросив у Трампа 300 ракет до Patriot на зиму, припустимо, нам їх навіть дадуть, але Штілерман розповів, що росіяни в «Іскандери» внесли якісь конструкційні зміни, і тепер їх важче збивати. Тобто, пояснює експерт, раніше Зеленський говорив, що для збиття однієї російської балістичної ракети треба 2 PAC-3, тепер, можливо, потрібно навіть більше.

300 PAC-3, констатує він, - це 150 «Іскандерів», це два місяці виробництва у росіян, а зима триває 3 місяці, і те, це фігура мовлення, це, вважайте, на 4-5 місяців. А 300 ракет, зазначає експерт, Зеленський попросив, бо розуміє, що навіть така цифра нереальна, США виробляють за рік 500 PAC-3, їм самим на війну з Іраном не вистачає.

«І це не те, що хтось мало робить. Вироблятимеш більше – росіяни вироблятимуть більше «Іскандерів». Ця гонка нескінченна абсолютно. Дивіться, ми змогли перенаситити найбільшу ППО світу. російська ППО ніколи не була найбільш найефективною, найбільш наукомісткою, найбільш технологічною. Примітивна ППО, але найбільша за кількістю просто ракет. А росіяни на момент початку війни виробляли ракет для ППО стільки ж, скільки решта світу, грубо кажучи. І ми змогли це все перенаситити дронами. Тобто росіяни теж не змогли зробити достатньо ракет ППО. І ніхто у світі не може», – підсумовує Михайло Шейтельман.

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