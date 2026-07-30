Політолог Андрій Золотарьов розповів про наслідки російських ударів по суднах, які йдуть в українські порти, про те, як це вплине на економіку, і оцінив, чи є проти цього ППО, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на каналі Олега Старікова.

«З огляду на те, що у 2025 році через одеські торгові порти пройшло понад 70 млн тонн вантажів, ну, це врота у світ, через які ми експортуємо те, що виробляємо, і імпортуємо в країну те, чого ми не виробляємо, чого у нас не вистачає, а не вистачає у нас, на жаль, багато чого. І ось ці ворота зачинилася фактично, коли почалися удари по суднах. Символом цієї ситуації став затонулий турецький балкер, який був вражений крилатими ракетами», – стверджує Андрій Золотарьов.

До речі, попереджає експерт, це може спричинити досить серйозну екологічну аварію, тому що 150 тонн мазуту і масла можуть, звісно, просочитися, і можна тільки уявити, що буде з пляжами на узбережжі Чорного моря в районі Одеси.

Але реальні наслідки цих ударів, констатує він, у тому, що зривається експорт українських зернових, експорт соняшникової олії. До того ж, зазначає гість програми, пшениця впала в ціні до 3 тисяч гривень за тонну, це катастрофа для українських фермерів, якщо великі корпорації переживуть сяк-так, то для фермерів середньої руки це розорення. Руду теж, додає він, не відправиш у вантажівках, треба тільки через порт, тож і з металургією біда, а металургія і сільське господарство – це одні з основних джерел поповнення бюджету.

«Прикрити все ППО повністю і захистити судна від ударів технічно неможливо. У нас є командувач флоту, але флоту практично немає. Так, є безпілотники, безпілотні катери СБУ, ГУР, але нормального повноцінного флоту, який міг би забезпечити ППО для суден, ми не маємо. І немає перспективи того, що буде щось на зразок зернового коридору, як це було у 2022-2023 роках», – підсумовує Андрій Золотарьов.

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