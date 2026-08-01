Політолог Руслан Бортник пояснив, що щодо ліцензій на Patriot українці рано зраділи, бо Трамп ще тільки думає над цим, і знадобиться не один рік, щоб налагодити виробництво, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Не вийшло, бо ті, хто кричали, що Україні передають ліцензію і буквально швидкою рікою потечуть Patriot, забули, що Трамп сказав, що подумає, що, мабуть, передасть ліцензію, подумає, як це передати. І є багато хороших досліджень на тему Patriot, всі вони сходяться на думці, що мінімальний термін запуску такого виробництва – 1 рік. Тобто на цю зиму це не вплине. Реальніший термін – 3, 5, 7 років», – пояснює Руслан Бортник.

Також, підкреслює експерт, є одна вузька шийка – запчастини. Тобто, констатує він, ти можеш скільки завгодно випускати ракети до Patriot, якщо в тебе є запчастини, особливо головки наведення і деякі інші речі, які випускаються в дуже обмеженій кількості, їх не знайти. Водночас, розповідає експерт, є у нас креативні ідеї в Україні щодо того, щоб насадити голову Patriot на українську ракету і таким чином створити ракети-франкенштейни до ППО, але однаково із запчастинами складно. Виробництво ракет до Patriot у Японії та Німеччині, додає експерт, теж залежить від постачання цих запчастин, а критичні запчастини виробляють лише у США.

«Тому складний процес. Трамп показує своєю заявою, що фінального рішення ще немає, що будь-якої миті він може дезавуювати цю заяву і так і не передати Україні жодних ліцензій. Це може бути предметом для торгів і з Україною, і з росією. Тим паче, що Віткофф і Кушнер приїдуть в Україну», – розмірковує Руслан Бортник.

Коментарі показують, констатує він, що фінального рішення Трамп поки не ухвалив, рано радіти, рано намагатися забити теля, яке ще не народилося.

Як повідомляла Politeka, Шейтельман пояснив, що ракет ППО завжди не вистачатиме, і навіть росії їх не вистачає.

Також Politeka писала про те, що Бортник оцінив, чи полетять ще російські ракети до Польщі.