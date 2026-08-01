Політичний експерт та військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко розповів, чому раптом Медведєв заявив, що мобілізації в росії не буде і що вони перебувають у важливій точці завершення «сво», повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як заявив Медведєв, розповідає експерт, мобілізація у росії не планується, тому що є контрактники, ще й наче війна скоро закінчиться. На його думку, це дезінформація і брехня все ж таки, це буде виглядати приблизно так, що от тобі контракт, підписуй, ти тепер контрактник, тобто не будуть називати їх мобілізованими.

«Наступні 2-3 місяці стануть визначальними, буде зрозумілий стратегічний вектор, куди далі це все рухається, чи росія буде входити у військову кампанію на зиму і думати про те, яким чином тиснути на нас, завдаючи нам збитків в економіці, користуючись браком ракет-перехоплювачів до Patriot, спричиняючи руйнування, втрати, деморалізуючи український народ, сіючи паніку, щоби ми були готові до поступок. А ми хочемо натомість змусити росію піти на поступки і погодитися щонайменше на припинення вогню до кінця цього року. Тому період ескалації триває і зараз, ми бачимо інтенсивність, частоту ударів», – пояснює Олександр Мусієнко.

За словами експерта, якщо росія все ж таки планує заходити у 2027 рік із війною, то мобілізаційні заходи посилювати будуть. Побачимо, констатує він, якою буде механіка, які деталі, яка форма, це будуть контрактники чи поповнення резерву, але, якщо піде по ескалації, то жива сила знадобиться на тлі надзвичайно великих втрат на фронті.

«А те, що говорить Медведев, я думаю, це більше заяви, які мало що значать. Хоча не можна виключати, що в росії вже обговорюють сценарій, а що, якщо згортати «сво» і йти на припинення вогню щонайменше на певний період часу», – підсумовує Олександр Мусієнко.

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