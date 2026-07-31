Політолог Руслан Бортник пояснив, що після зальоту російської ракети в Польщі суспільство може почати вимагати у влади збивати цілі, і, можливо, дійде до безпольотної зони над прикордонням України, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

За словами експерта, інцидент із російською ракетою в Польщі примітний, справді кратер на 10 метрів від падіння. І це після того, нагадує він, як Румунія протягом тижня тричі збивала російські дрони, виставила російського посла, тобто вже йде нагнітання між східним флангом НАТО і росією.

«Західна преса активно пише про те, що росія тестуватиме НАТО на здатність реагувати і давати відповіді на такі гібридні удари. І цей удар у районі Любліна, найімовірніше, буде використаний для подальшої розкрутки маховика протистояння», – наголошує Руслан Бортник.

На думку експерта, навряд чи цей заліт російської ракети пов'язаний з візитом Зеленського до Польщі, але цей інцидент може відвернути увагу українських і польських політиків від протистояння, взаємної історико-політичної суперечки, яка зараз іде щодо Волинської трагедії певною мірою.

«І цей удар може призвести до того, що польське суспільство вимагатиме від Польщі діяти так, як діє Румунія, тобто збивати всі цілі, всі ці дрони та ракети, що вторгаються у повітряний простір Польщі. А слідом за цим може стояти і питання створення безпольотної зони хоча б над прикордонними територіями України, що Україна давно просить зробити своїх союзників? Ось так можуть розвиватися далі події», – розмірковує Руслан Бортник.

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