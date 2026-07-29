Політолог Руслан Бортник пояснив, чому Румунія перша із сусідів України вирішила перестати ігнорувати російські дрони і почала їх збивати у своєму повітряному просторі, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Я думаю, що ці дрони просто почали помічати, але тільки в Румунії, а всі решта робить позу страуса. Румунія вирішила це помітити і через внутрішньополітичні причини румунський президент, румунське керівництво демонструє зараз сильну руку, збиваючи ці дрони, висилаючи російських дипломатів. Тобто, румуни зараз показують сильну руку», – стверджує Руслан Бортник.

За словами експерта, можливо, таку саму позицію у певний момент займуть і інші країни, але поки що вони намагаються триматися далі від цього процесу. Крім того, нагадує він, Румунія має кордон із півднем України, з Одеською областю, яку росіяни зараз масово обстрілюють, постійно б'ють по українських портах.

Взагалі, зазначає експерт, у нас зараз розвиваються дві кризи, перша з яких – це логістика на Лівобережжі Дніпра, у Запоріжжі, а друга – це криза портів, до яких кораблі майже не заходять, відповідно, більше безпілотників почали залітати в румунський повітряний простір.

«Але нагадаю, що на початку війни, 2022 року на території Румунії падали гелікоптери і літаки, незрозуміло, хто це все збивав. І тоді Румунія поводила себе себе обережніше. Тепер Румунія намагається демонструвати силу, збиває ці дрони, демонструючи свої військові спроможності. Ну і, схоже, Румунія стає ключовим провідником сил НАТО та Заходу на тлі слабкої, відчуженої позиції Польщі, Угорщини та інших країн, на тлі кризи з Польщею», – пояснює Руслан Бортник.

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