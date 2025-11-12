Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал, что происходит на Запорожском направлении, какие планы врага и удастся ли ВСУ сдержать наступление рф, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как сообщили Силы обороны Юга, рассказывает эксперт, на Александровском и Гуляйпольском направлениях несколько дней подряд идут интенсивные бои, за прошедшие несколько суток зафиксировано до сотни боестолкновений, то есть это направление уже выходит на уровень с Покровским. И военные сообщили, продолжает он, что для сохранения жизни личного состава Силам обороны пришлось отойти возле населенных пунктов Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка, Новониколаевка, а за Яблоково, Ровнополье и Солодке бои продолжаются, в целом на этом направлении враг хочет сделать что-то подобное, как Добропольское выступление.

«А еще несколько позже главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что враг захватил 3 населенные пункта в Запорожской области, пользуясь погодными условиями, низкой видимостью и туманом, когда не могли столь эффективно работать наши дроны и где-то не заметили передвижение врага», – отмечает Александр Мусиенко.

Следовательно, констатирует он, угрозы для логистики ВСУ в районе Гуляйполя существенно возросли. Кроме того, добавляет эксперт, российские войска активизировались и на Новопавловском направлении, за прошедшие несколько месяцев там фиксировалось продвижение. В целом же, объясняет он, враг пытается растянуть нашу линию обороны вдоль фронта, наступая не только на Покровском направлении, в районе Покровска и Мирнограда, но и расширяя наступательные действия на Новопавловском, фактически на Запорожскую область и Днепропетровщину.

«Наши Силы обороны работают, чтобы останавливать наступательный потенциал агрессора и не давать развить темп. Я думаю, войска рф до конца года стремятся захватить как можно больше территорий, а дальше, если и позиция Трампа будет достаточно существенной, более резкой, категоричной по отношению к россии, чем она сейчас, и при условии, что будет давление соответствующее, возможно, выйдем на переговоры по прекращению огня», – заключает Александр Мусиенко.

