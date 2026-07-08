Політичний експерт і військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко розповів, що Україна почала активно вражати кораблі тіньового флоту рф, це створить ворогу ще більше проблем на тлі паливної кризи, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, ми очікуємо, що партнери будуть не просто арештовувати більше танкерів тіньового флоту рф, але і конфісковувати нафтопродукти, передавати гроші Україні, це справедливо, але ми вже і самі діємо, влаштовуємо противнику морську блокаду. Як заявив командувач СБС «Мадяр», розповідає він, тіньовий флот рф виходить із чату, в Азовському морі вражено 10 російських кораблів.

«росія не може використовувати у подальшому ці кораблі ані для експорту власної нафти, ані для імпорту. Я розповідав, чому зараз дуже важливо атакувати російську портову інфраструктуру і застосовувати морську блокаду. Це було важливо і раніше, але зараз це набуло нових обрисів і нової актуальності. Ми розуміємо прекрасно, що так чи інакше путін буде намагатися подолати паливну кризу, росія буде шукати шляхи імпортування бензину та дизелю», – пояснює Олександр Мусієнко.

До того ж, додає експерт, росія намагається завозити багато підсанкційних компонентів для виготовлення багато чого у військовій сфері з Азії не лише суходолом, тому потрібна морська блокада, потрібно обмежити їхнє корабельне угрупування. І ми це, констатує він, уже бачимо, це буде приносити результати.

«Відрізати росію у Чорному і Балтійському морях – це порушення цілого ланцюга логістики, як нафти, нафтопродуктів, так і інших товарів. Це продовження відрізання окупованого Криму для росіян. Це продовження демілітаризації півострова. Це створення серйозних логістичних викликів і проблем на тлі того, що російські аграрії будуть потребувати значних обсягів нафтопродуктів. Десь приблизно за місяць, коли почнуться активні кампанії жнив, це для них створить серйозні виклики і проблеми», – підсумовує Олександр Мусієнко.

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