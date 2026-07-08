Політолог Руслан Бортник пояснив, що напередодні саміту НАТО і Зеленський, і путін переманювали Трампа на свій бік, тож до Анкари він може прилетіти з якоюсь новою позицією, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Формально дзвонили Трампу для того, щоб привітати із 250-річчям незалежності США від Британії. Неформально, звичайно, це перетворилося на політичну розмову. Не оголошувалась тривалість розмови між Трампом і Зеленським, але між путіним і Трампом було заявлено 1 годину 25 хвилин. Це дуже довго для привітання, навіть найкращий кавказький тостотворець, мабуть, не зможе вітати півтори години. Очевидно, говорили серйозно і говорили про політику», – коментує Руслан Бортник.

Як він пояснює, і путін, і Зеленський намагаються переконати Трампа у тому, що вони виграють війну, путін намагається переконати Трампа змусити Україну вивести війська з Донецької області, а Зеленський намагається переконати Трампа змусити путіна погодитись на припинення вогню по лінії фронту. Ось така ось боротьба, констатує експерт, тим паче, що далі – саміт НАТО в Анкарі.

За його словами, Туреччина – одна з небагатьох країн, яка має дуже хороші відносини зі США, і Ердоган має дуже хороші стосунки з Трампом, а саміт, ймовірно, буде присвячений значною мірою ситуації на Близькому Сході, де криза продовжується, але у більш м'якій формі. Тим паче, наголошує експерт, Туреччина – це якраз кордон між Європою з російсько-українською війною і Близьким Сходом із кризою навколо Ірану.

«Думаю, що про щось кардинальне домовитися буде складно, але я не виключаю, що ми побачимо якусь нову стратегію Трампа, нову позицію США на саміті НАТО. Трамп почуватиметься комфортно, може дотискувати своїх європейських союзників, примушувати їх дедалі більше вбудовуватись у курс США. Крім того, Трампу зараз потрібні якісь яскраві позитивні дії, тому що в США дедалі більше розгортається виборча кампанія до виборів до Конгресу. Можуть бути несподіванки», – підсумовує Руслан Бортник.

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