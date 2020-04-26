Работники Чернобыльской АЭС рассказали, что видели над объектом «летающего монстра»

Все это происходило перед роковым взрывом на ЧАЭС, который случился 26 апреля 1986 года, когда был разрушен четвертый энергоблок атомной электростанции, расположенной близ города Припять.

О «предвестнике апокалипсиса» бывшие работники диспетчерской Чернобыльской АЭС рассказали археологу Роберту Максвеллу, который приезжал в зону отчуждения несколько раз, сообщает Daily Star в социальной сети Twitter.

‏«Монстра» наблюдали незадолго до взрыва.

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«Страшное существо поднялось над горизонтом Чернобыля и Припяти, отвратительный гуманоид с гигантскими крыльями, черным безголовым телом и красными светящимися глазами, сигнализирующий всем, кто смотрел на него, что они обречены», — описывает существо австралийское издание News Corp Australia.

В британской Daily Star сравнили существо с человеком-мотыльком. Журналистам издания показалось, что он был похож на насекомое с телом человека.

Отметим, что интерес к аварии на ЧАЭС возрос после показа сериала HBO «Чернобыль». Сериал по рейтингам превзошел даже «Игру престолов».

Добавим, что после выхода сериала значительно увеличилось количество туристов в зону отчуждения.

Эти поездки сразу же привели к громким скандалам. Туристы, побывав в Чернобыле, начали массово делиться фотографиями в социальных сетях. Эти снимки шокировали и разозлили не только украинцев, но и жителей других стран.

Дело в том, что многие блогеры выкладывали или пикантные фото или же снимки, на которых они просто валяют дурака.

В социальной сети Instagram можно найти фотографии полуобнаженных девушек или мужчин, которые кривляются в противогазах.

Такое отношение вызвало гнев интернет-пользователей. «Люди там погибли ужасным способом – имейте хоть какое-то уважение», «Это фото неуважительно по отношению к людям, которые погибли. Насколько бесчувственными вы можете быть», «Когда нет мозгов и уважения», – возмущались комментаторы.

Не остался в стороне и сценарист сериала Крэйг Мазин. В своем микроблоге в Twitter он написал, что рад такому ажиотажу туристов и попросил всех не терять лица и вести себя подобающе.

«Это замечательно, что «Чернобыль» вдохновил туристов на поездки в зону отчуждения, но да, я видел фотографии. Если вы планируете туда поехать, помните, пожалуйста, что там произошла страшная трагедия. Отнеситесь с уважением к жертвам катастрофы», — написал Крэйг Мазин.

Напомним, стоимость обеда на Чернобыльской АЭС поразила украинцев: «такого не может быть».

Как сообщала Politeka, разговор диспетчеров в страшную ночь взрыва на ЧАЭС опубликовали в сети.

Также Politeka писала, что ученые обнаружили новую опасность для человечества: «второй Чернобыль».