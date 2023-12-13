Этот текст не о том, как мэрия или предшественники воровали деньги на метрострое и ремонтах.

Этот текст не о том, как мэрия или предшественники воровали деньги на метрострое и ремонтах. На этот раз журналисты обратили внимание на фактор клептоманских аппетитов отдельных олигархических групп, которые готовы заложить нашу с вами безопасность и общее благо для получения сверхприбылей, сообщает портал Акценты.

Журналисты уже писали о проблемах с грунтовыми водами, в частности, на Демеевке. Диггеры еще с 2019 года делали видео, что в туннелях между Лыбидской и ВДНХ аварийная ситуация. Постоянные подтопления. Писали об угрозе домам. Водоотводная система сделана с нарушением всех норм. На многих станциях метро вода течет прямо из стен. К примеру, на ст. Ипподром!



По словам директора Института города Александра Сергиенко, главной причиной нынешнего затопления тоннелей на синей ветке метро является антропогенный фактор, то есть строящиеся там застройщики сооружения. Тоны железа и бетона давят на почву, которая является одним из источников для реки Лыбидь (его комментарий здесь – с 00:56 – до конца).

Эксперты говорят, что непосредственное течение произошло на повороте с бульвара Михновского на Лобановский проспект под МАФами Днепром и Розетки. Именно этот тоннель строился немеханизированным щитом (т.е. вручную). Специалисты еще при строительстве жаловались на качество выполнения работ. В частности, там была нарушена геометрия и недоработано химическое закрепление тоннелей. Нынешний прорыв произошел где-то в 100 метрах от места (где-то около 74 пикета), где во время строительства был утоплен туннелепроходческий комплекс Wirth "Надежда", рывший туннель в сторону Теремков. Во время работ 25 ноября 2008 года произошел прорыв плавуна, и тогда погибли двое метростроевцев. На месте трагедии в тоннеле до сих пор прикреплен венок. Чтобы откопать сломанный щит пришлось разбирать недавно отремонтированный пешеходный переход.

Однако есть мнение, что точкой "хрупкости", спровоцировавшей протекание тоннеля, оказался комплекс последствий внерегламентных работ на новых строительных площадках вокруг станций "Лыбидская", "Демеевская" и поймы реки Лыбеди - жилого комплекса "Французский квартал" Игоря Куш, ЖК Salut Кушнира и Столара в обрыве озера Глинка, торговом центре ЖК Riverdale Вагифа Алиева, ЖК Riverdale Дмитрия Исаенко.

Перед войной Киевсовет расторг соглашения аренды с фирмой, фигурирующей в документах застройщика. Но владельцу Ocean Mall Вагифу Алиеву удалось как-то этот запрет миновать.

Недавно господин Алиев заявил, что скоро должен открыть свой ТРЦ. Так что, возможно, на ситуацию с метро повлияли активизированные строительные работы?

Как говорят специалисты, тот же ТРЦ Ocean Mall Вагифа Алиева строится не просто над тоннелем метро, ​​а непосредственно между рекой Лыбидь, озером Глинка и прямо на плавуне (подземный выделенный массив грунта – песка или супесья – сильно насыщенный и разреженный водой, поэтому настолько подвижный, что течет подобно жидкости, фундаменту или сваям не на что опираться).

Даже застройщик вроде бы признавал наличие серьезных проблем с почвами. Специалисты категорически не рекомендовали дополнительное строительство в районе поймы. Архитекторы публично признавали проблемность участка именно в плане почв и окружающей нагрузки на них. Активисты протестовали, но Алиев нашел способы работы с ними.

Некоторые мои коллеги уже рассказывали историю борьбы за памятник архитектуры дом "Летающая Тарелка" (1971 года постройки). Это здание на ст. метро "Лыбидская". Его авторы – архитекторы Лев Новиков и Флориан Юрьев – проектировали здание, вдохновляясь творчеством бразильского модерниста Оскара Нимейера. Именно он придумал большинство зданий для Бразилиа – нового города, возводившегося с нуля как будущую столицу страны. Владельцем "Летающей тарелки" является государство, а балансодержателем - Украинский институт научно-технической экспертизы и информации (УкрИНТЭИ), который подчиняется Министерству образования. Но сама конструкция "Тарелки" и стилобатная часть под ней находятся в аренде компании "Альдо", связанной с Вагифом Алиевым.

В 2015 году появились планы постройки нового торгового центра “Ocean Mall” на месте снесенного хладокомбината вплотную к зданию, а по некоторым планам поглощая его. Половину здания УкрИНТЭИ, где находится тарелка, столичные власти отдали в аренду частной компании сроком на 20 лет с правом автоматической пролонгации и реконструкции. Культурное сообщество привлекает внимание к проблеме. Разворачивается движение по ее спасению – инициатива #savekyivmodernism. В частности, "тарелка" стала главной локацией биеннале "Киевский Интернационал". К процессу присоединился и сам Флориан Юрьев, написав открытое письмо с требованием прозрачного процесса реконструкции. В октябре 2020 года Министерство культуры и информационной политики внесло здание в реестр памятников архитектуры и монументального искусства.

Во время дискуссии вокруг судьбы "Летающей тарелки" выплыло много интересного по поводу строительства ТРЦ Ocean Mall Вагифом Алиевым. В частности, тот же архитектор Флориан Юрьев указывал, что у Тарелки есть шесть колонн, идущих вниз. Внизу есть плита, железобетонная основа. Саму плиту опустить ниже потока воды. При строительстве Тарелки во избежание промокания фундамента тарелки отгородили от подземных вод. Поэтому при строительстве конструкции были произведены дренажи и гидроизоляция.





Юрьев говорит, что Вагиф Алиев, строя ТРЦ, обрушил всю почвенную землю, леос. Если водный баланс будет разрушен, тарелка может просесть. Кроме того, он хотел сделать дополнительные сваи, разрушавшие устойчивый земляной фундамент. Лес, пока устойчив, прочен, как бетон, но если его размочить, то тарелка упадет.

Возникает вопрос, а не потому ли залило тоннели метро, ​​что во время ускорения строительства ТРЦ люди Вагифа Алиева размочили судьбу, и эта почва, насыщенная водой, просто упала на туннеле синей ветки метро?