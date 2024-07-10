Журналисты расследователи интернет-издания «Граница» нашли вражеские документы в украинской фотомодели Инны Гудзь. Хуже всего – они были получены во время полномасштабного вторжения – а точнее 9 ноября 2023 года.

Об этом пишет сайт Украинской новости.





Скриншоты по расследованию «Границы»

Снимки попали к журналистам благодаря агентской работе в российском консульстве.

По данным расследователей, Инна Гудзь является гражданской женой начальника управления ГТС в Киеве и Киевской области. Мы не опечатались, у них действительно очень похожи фамилии. На кадрах со дня рождения подсанкционного бизнесмена Павла Фукса, с которым пара дружит, они вместе идут с праздника. Это зафиксировали журналисты УП.

Скриншот по расследованию Украинской Правды

По данным инсайдеров «Границы», Гузь и Гудзь до сих пор проживают вместе и совместно отдыхают.

Инстаграм Инны "кипит" фотосессиями в стиле "ню". И так – это привычная часть жизни модели. Но во время мониторинга гражданской жены Вячеслава Гузя журналисты обнаружили публикации, указывающие на другую деятельность Инны Гудзь.

Публикации по сети

На журналистский запрос относительно отношений у Инной Гудзь столичный ДМСник не ответил и, похоже, прочитал. Ведь направил в редакцию адвокатские запросы с требованиями передать информацию о нем, которую имеют журналисты, и электронные носители, на которых она сохранена.

Запрос, поступивший в интернет-издание «Граница».

Также в расследовании идет речь о связях Вячеслава Гузя с подсанкционным олигархом Павлом Фуксом.