На фоне масштабного восстановления инфраструктуры и усиленного внимания к безопасности образовательных учреждений страны государственные тендеры на строительство укрытий становятся лакомым куском для определенных структур, стремящихся не столько строить защиту для детей, сколько строить собственные схемы, зарабатывая при этом на бюджете.

Об этом пишет сайт Акценты.





Ярким примером, пишет издание «Конфликты и законы», является деятельность ООО «УКРБУДИНЖИНИРИНГ» – компании, которая попала в поле зрения антикоррупционных активистов и упоминается в постановлении Высшего антикоррупционного суда по делу №991/4042/24 как участник предположительно коррупционной.

СИГНАЛЫ ОПАСНОСТИ: ОТ ФИКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ К ОФШОРАМ

Как отмечается в официальных жалобах отдельных общественных организаций, ООО «УКРБУДИНЖИНИРИНГ», находясь в тесной связи с должностными лицами органов местного самоуправления, фискальной и банковской систем, вероятно вовлечено в схему вывода средств, выделенных на строительство противорадиационного укрытия для одного из лицеев Киевской области.

Общая стоимость тендера – 169 миллионов гривен , что, по словам заявителей, является рекордной суммой для подобных объектов в Украине!

Постановление суда свидетельствует о подозрениях относительно фиктивных соглашений, завышении стоимости работ, необоснованном начислении НДС, выполнении работ не в полном объеме или вообще «на бумаге». За этими действиями просматривается типичная для конвертационных центров схема: создание подконтрольной сети предприятий и ФЛП, через которые выводятся государственные средства и происходит уклонение от уплаты налогов.

АЛЕКСАНДР ДЕПУТАТ: «ТЕНЕВЫЙ» АРХИТЕКТОР КОРУПЦИОННЫХ СХЕМ?

Одной из ключевых фигур в деятельности компании является Александр Депутат, который, по данным из открытых источников, оказывает непосредственное влияние на управленческие решения ООО «УКРБУДИНЖИНИРИНГ». Хотя его имя прямо не упоминается в судебном постановлении, именно руководящий состав компании, по мнению заявителей, является выгодоприобретателями коррупционной схемы, реализованной в сговоре с представителями органов власти.

Журналисты, проводящие независимое расследование по деятельности скандальной фирмы, сообщают:

«Мы побывали в Бориспольском лицее имени Константина Могилка, чтобы своими глазами увидеть что же на самом деле происходит со зданием после «работ» так называемого «ООО». Получили и проанализировали акт аудиторской проверки. И результаты шокируют. Выводы экспертов подтверждают: объемы выполненных работ не соответствуют заявленным, а их качество вызывает серьезные сомнения.

А главное – мы обнаружили родственные связи между руководством компании и высокопоставленными чиновниками. Теперь понятно, почему нарушения остаются безнаказанными и никто не сидите».

Эти факты не просто вызывают подозрения, они раскрывают систему. Похоже, что ООО «УКРБУДИНЖИНИРИНГ» – не строительная компания, а механизм отмывания миллионов, где ключевые фигуры не боятся ни контроля, ни последствий и действуют со 100% безнаказанностью.

Кстати, Александр Депутат также является основателем/совладельцем ООО «Элит Групп», компаний «Элит групп проджект», «Роял Вояж», «И. Джи. Девелопмент». Об этом – дальше будет.

СТРОИТЕЛИ-ПРИМЕРЫ: NO FACE, NO NAME, NO NUMBER

ООО «УКРБУДИНЖИНИРИНГ» – компания, которая стабильно «выигрывает» тендеры на сотни миллионов гривен из государственного бюджета. Но, стоит попытаться найти о ней минимальную публичную информацию – начинается абсурд.

У компании нет ни официального сайта, ни страниц в социальных сетях. Google тоже молчит: ни одного упоминания не найдется ни о самой фирме, ни о ее основателе – Присяжнюке Петре Петровиче, ни о ее руководителе – Александре Петровиче Депутате. В открытом доступе нет ни их биографий, ни фотографий, ни публичных выступлений или упоминаний в СМИ.

Как для организации, имеющей прямой доступ к бюджетным средствам, такое слабое информационное присутствие выглядит по меньшей мере странно, а в контексте коррупционных подозрений, описанных в судебных документах, еще крайне... тревожно. Кто они, эти строители, которым государство доверяет миллионы, но о которых не знает ни интернет, ни общественность? Кто эти люди?

БЮДЖЕТ КАК ИСТОЧНИК «ИНВЕСТИЦИЙ»

ООО «УКРБУДИНЖИНИРИНГ» регулярно участвует в государственных тендерах, в том числе в рамках программ, финансируемых международными партнерами Украины. Это означает, что компания имеет непосредственный доступ к бюджетным ресурсам, что повышает важность контроля над ее деятельностью.

Вместо этого, согласно материалам дела, вместо прозрачной реализации проектов имеются признаки легализации доходов, полученных преступным путем, вероятного участия в создании преступной организации, а также предоставления неправомерной выгоды должностным лицам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: РИСКИ СИСТЕМНОГО ХАРАКТЕРА

Сам факт рассмотрения судебного дела с такими деталями – сигнал о высоком коррупционном риске, связанный с деятельностью упомянутой компании. Участие в публичных закупках предполагает прозрачность и ответственность, однако в случае ООО «УКРБУДИНЖИНИРИНГ» возникает все больше вопросов, чем ответов.

Схемы, описанные в жалобе и дополнительных источниках, указывают не только на попытки наживы, но и наличие теневых партнерств, охватывающих различные ступени власти и контролирующих органов. Все это создает серьезную угрозу как государственному бюджету, так и доверию граждан к институтам.

ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО

Судебное дело с укрытием для лицея можно считать лишь, как говорится, верхушкой айсберга. По имеющейся информации, это далеко не редкий случай. ООО «УКРБУДИНЖИНИРИНГ» демонстрирует аномальную активность в тендерах с огромными бюджетами и сомнительной прозрачностью, где компания нередко выходит победителем.

Качество и объем выполненных работ вызывают серьезные сомнения, как и обоснованность цен на строительные и другие материалы, фигурирующие в сметах. Есть и другие конкретные факты, вызывающие небезосновательные подозрения в системных злоупотреблениях.