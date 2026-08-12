Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі та прилеглих населених пунктах з’являється на профільних сервісах регулярно.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі та області можна знайти серед приватних оголошень, які регулярно з’являються на спеціалізованих онлайн-платформах, передає Politeka.

Один із доступних варіантів розташований у Вільнокур’янівському Запорізького району. Від обласного центру до населеного пункту приблизно 30 кілометрів.

Власник готовий надати окрему кімнату жінці зі статусом внутрішньо переміщеної особи. Обмежень щодо тривалості перебування немає.

За умовами пропозиції, господар шукає мешканку віком від 27 до 45 років без шкідливих звичок. Від неї очікують періодичної допомоги з нескладними хатніми справами.

Будинок має три кімнати, одна з яких прохідна. Опалення забезпечує піч, тому мешканці самостійно мають подбати про запас дров. Туалет облаштований на подвір’ї.

Для приготування їжі можна користуватися піччю або газовим балоном. Серед доступної техніки — холодильник, морозильна камера та мікрохвильова піч. Також у помешканні є інтернет і генератор.

На території проживають домашні тварини, що варто врахувати перед поселенням.

За потреби власник може допомогти продуктами першої необхідності. Також він готовий надати підтвердження фактичного проживання, якщо такий документ знадобиться для оформлення відповідних паперів.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі та прилеглих населених пунктах з’являється на профільних сервісах регулярно, однак перелік пропозицій швидко змінюється.

Перед домовленістю про переїзд варто перевірити актуальність оголошення. Важливо також заздалегідь з’ясувати побутові умови, термін проживання, доступність комунікацій та інші деталі.

Через значний попит вільні кімнати можуть швидко займати, тому зацікавленим людям радять не відкладати звернення до власників.

Джерело: Допомагай, Дія

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