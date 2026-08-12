Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО в Дніпропетровській області доступна лише у визначений період.

Грошову допомогу в Дніпропетровській області можуть отримати як місцеві мешканці, так і внутрішньо переміщені особи, які відповідають визначеним критеріям, пише Politeka.net.

В Апостолівській громаді Дніпропетровської області стартувала реєстрація на нову програму грошової підтримки для вразливих категорій населення.

Розмір виплати становить 1800 гривень на одну людину щомісяця. Фінансова підтримка передбачена на шість місяців, тож загалом за весь період її отримувач може розраховувати на 10 800 гривень.

Реєстрація на грошову допомогу в Дніпропетровській області проходитиме з 10 до 21 серпня. Щоб уникнути скупчення людей та організувати прийом заявників, документи прийматимуть поступово — залежно від категорії вразливості та першої літери прізвища. Для участі у програмі необхідно особисто звернутися до пункту реєстрації та надати оригінали документів.

Прийом заяв відбувається за адресою: м. Апостолове, вул. Центральна, 74 — укриття в будинку культури «Сучасник». Фахівці працюють з 08:30 до 16:00. Передбачена обідня перерва — з 12:00 до 12:30.

Під час реєстрації необхідно мати при собі оригінали:

паспорта або ID-картки;

ідентифікаційного коду;

банківських реквізитів IBAN;

пенсійного посвідчення.

Важливо, що реєстрація проводиться поетапно, тому заявникам варто орієнтуватися на свою категорію та визначений для неї день прийому.

Про реєстрацію інших вразливих груп повідомлятимуть в оголошеннях на сторінці Апостолівської громади в Facebook.

Джерело: Апостолівська громада.

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