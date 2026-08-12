Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області включає також консультації.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області передбачає соціальний супровід, побутову підтримку та догляд вдома для людей, яким важко самостійно виконувати щоденні справи, повідомляє видання Politeka.net.

Програму реалізує благодійна організація «Карітас». Вона розрахована на громадян, які через похилий вік, інвалідність, проблеми зі здоров’ям або наслідки війни потребують сторонньої допомоги.

Послуги доступні не лише у Дніпрі. Фахівці також працюють у Краснопіллі, Старих Кодаках, Любимівці, Таромському та Підгородньому.

Скористатися підтримкою можуть люди, які проживають у власних будинках чи квартирах. Допомогу також надають мешканцям модульних містечок, гуртожитків, колективних центрів та інших місць тимчасового перебування, зокрема установ УТОС.

Один із основних напрямів — допомога із самообслуговуванням. Соціальні працівники сприяють виконанню щоденних гігієнічних процедур тим, хто через вік або обмежену рухливість не може повністю впоратися самотужки.

Окремо доступна пральня. Там можна випрати одяг і постільну білизну, скориставшись пральними та сушильними машинами.

Працівники стежать за станом підопічних. За потреби вони допомагають організувати звернення до лікарів або інших необхідних служб.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області включає також консультації щодо документів, соціальних виплат і державних сервісів.

Для внутрішньо переміщених осіб передбачений супровід до органів соціального захисту та відділень Ощадбанку. Зокрема, це може знадобитися під час ідентифікації, оформлення пенсії чи інших виплат.

Фахівці можуть посприяти з хатніми справами, придбанням продуктів, ліків та необхідних речей. Такий формат особливо важливий для маломобільних громадян.

За необхідності учасникам на певний час надають засоби реабілітації. Серед них — ходунки, милиці, крісла-туалети та протипролежневі матраци.

Програма також передбачає забезпечення базовими речами для повсякденного використання.

Ще один напрям роботи — психологічне консультування. Спеціалісти допомагають людям впоратися з тривожністю, стресом та переживаннями, пов’язаними зі складними життєвими обставинами й воєнними подіями.

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