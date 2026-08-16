Прогноз погоди на тиждень 17 по 23 серпня в Києві свідчить про поступове повернення до помірного літнього тепла.

Прогноз погоди на тиждень 17 по 23 серпня в Києві обіцяє мінливі умови, повідомляє видання Politeka.net.

Інформацію про це надає Гідрометцентр.

Після спекотного початку тижня температура знизиться, а в окремі дні можливі дощі та грози.

У понеділок, 17 серпня, у столиці очікується до +31 °C вдень. Небо буде хмарним, однак опадів не прогнозують. Увечері температура опуститься до +26 °C.

Вівторок стане найвологішим днем періоду. Вранці прогнозують сильний дощ, який вдень може посилитися та супроводжуватися грозою. Температура становитиме близько +24 °C, а ввечері похолодає до +18 °C.

У середу, 19 серпня, стовпчики термометрів покажуть до +22 °C. Ранкова хмарність збережеться майже до вечора, але істотних опадів не очікується.

Четвер принесе потепління до +26 °C. Перша половина дня мине без дощу, проте після полудня можливі невеликі опади. Надвечір хмари почнуть розходитись.

У п’ятницю температура підвищиться до +29 °C. Вдень небо ненадовго проясниться, після чого хмарність знову посилиться. Опадів синоптичні дані не передбачають.

Найстабільніша погода очікується в суботу. Від ранку до вечора буде ясно, температура вдень сягне +29 °C. Імовірність опадів залишатиметься низькою.

У неділю, 23 серпня, повітря прогріється до +28 °C. День мине переважно під хмарами, але без істотних опадів.

Таким чином, прогноз погоди на тиждень 17 по 23 серпня в Києві свідчить про поступове повернення до помірного літнього тепла після прохолодної середини періоду. Найбільше уваги варто приділити вівторку через високу ймовірність сильної зливи та грози.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Посвідчення для родин полеглих воїнів на Київщині: Кабмін скасував щорічне поновлення.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів в Київській області: які товари зникають через удар по складах.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: як долучитися до програми.