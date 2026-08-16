Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області включає й речі для немовлят.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області надходить через волонтерські осередки й координаційні центри, де переселенці можуть отримати необхідні речі, консультації та інші послуги, пише Politeka.net.

Одним із таких місць є координаційний центр «Луганського ХАБу» в Одесі. У будні там видають гуманітарні набори для людей, які переїхали з Луганщини. Також фахівці консультують щодо чинних програм підтримки через телефонну гарячу лінію.

Окремі ініціативи спрямовані на сім’ї з маленькими дітьми. Зокрема, у волонтерському центрі «Гостинна хата» переселенцям із Приморського району видають дитячі підгузки.

Для отримання такої підтримки необхідно мати паспорт, ІПН, довідку ВПО та свідоцтво про народження дитини.

Допомога не обмежується матеріальними наборами. Переселенці також можуть скористатися безкоштовними онлайн-сеансами з психологом. Консультації допомагають впоратися зі стресом після вимушеного переїзду та полегшити адаптацію до нових умов.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області включає й речі для немовлят. Благодійні організації передають родинам дитячі візочки та ліжечка за наявності необхідних документів.

Скористатися цією можливістю можуть переселенці з чинною довідкою ВПО, оформленою протягом 2022–2026 років. Окрім цього, потрібно надати повний пакет підтверджувальних документів.

Організатори зазначають, що реалізація таких програм стала можливою завдяки партнерству з міжнародними благодійними структурами. Завдяки цьому центри можуть поповнювати запаси та поступово розширювати перелік доступних послуг.

Перед візитом рекомендують заздалегідь уточнити години роботи конкретного осередку, наявність потрібних речей і перелік документів. Умови видачі можуть змінюватися залежно від обсягів отриманих поставок.

Джерело: Щастинська райдержадмінстрація, Гостинна хата

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