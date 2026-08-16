Дефіцит продуктів в Харкові може стати помітнішим наприкінці літа та восени, коли сезонна пропозиція почне зменшуватися.

Дефіцит продуктів в Харкові може посилитися через проблеми на світовому ринку томатів, де несприятлива погода вже скоротила обсяги врожаю, пише Politeka.net.

Цього сезону виробники овочів у різних країнах зіткнулися з посухами, тривалою спекою та нестачею опадів. В окремих регіонах ситуацію погіршили сильні зливи й інші погодні аномалії.

Такі умови позначилися на врожайності держав, які відіграють важливу роль у міжнародній торгівлі помідорами. Скорочення пропозиції поступово впливає на формування цін.

Український ринок також відчуває наслідки глобальних змін. Вітчизняні господарства не уникнули погодних проблем, зокрема в деяких районах східних областей, де тривала посуха негативно вплинула на розвиток рослин.

Водночас частину втрат аграріям вдалося компенсувати. Системи поливу, сучасні технології вирощування та кращі погодні умови в інших регіонах допомогли підтримати загальний обсяг виробництва.

Очікується, що український урожай загалом залишиться близьким до торішнього рівня. Водночас окремі фермерські господарства можуть отримати менше продукції, ніж зазвичай.

На кінцеву вартість впливають не лише обсяги збору. Дорожча логістика, виробничі витрати та сезонне скорочення пропозиції також створюють передумови для підвищення цін.

Дефіцит продуктів в Харкові може стати помітнішим наприкінці літа та восени, коли сезонна пропозиція почне зменшуватися.

Фахівці вважають, що погодні аномалії надалі залишатимуться одним із ключових викликів для аграрного сектору. Виробникам доведеться адаптувати технології, використовувати стійкіші сорти та розширювати застосування зрошення.

Для покупців це означає можливі тимчасові перебої з окремими овочами та подальші коливання вартості залежно від урожаю й ситуації на міжнародному ринку.

Джерело: agroreview

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