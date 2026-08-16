Пенсія в Миколаївській області залежить від результатів повторного оцінювання та строків, протягом яких було припинено виплату.

Пенсія в Миколаївській області у разі зміни групи інвалідності, відновлення здоров’я або пропуску оцінювання може виплачуватися за різними правилами, повідомляє видання Politeka.net.

Якщо людині встановили іншу групу, новий розмір призначають із дати відповідної зміни. Водночас при переході на нижчу категорію попередню суму зберігають до завершення місяця, коли відбулася зміна.

Інформацію про це надає ПФУ.

Коли після повторного оцінювання особу визнають здоровою, нарахування продовжується до останнього дня місяця, на який була встановлена інвалідність.

Окремі правила діють у разі неявки на оцінювання повсякденного функціонування. Якщо людина безпідставно пропустила визначений строк, виплату припиняють із першого числа наступного місяця.

За наявності поважної причини пропуску кошти можуть поновити. Нарахування проводять від дати припинення до моменту проходження оцінювання, але максимум за три роки. Обов’язкова умова — експертна команда має підтвердити наявність інвалідності протягом цього періоду.

Якщо під час нового оцінювання визначили іншу групу, за минулий період розрахунок проводять за попередньою категорією.

Коли виплати припинили через відновлення здоров’я або неявку без поважної причини, після повторного встановлення інвалідності раніше призначене забезпечення можна поновити з дати нового встановлення. Це можливо, якщо після припинення минуло не більше п’яти років.

Якщо цей термін перевищено, попередню виплату не відновлюють. У такому випадку людині призначають пенсію заново — на загальних умовах.

Пенсія в Миколаївській області залежить від результатів повторного оцінювання та строків, протягом яких було припинено виплату.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога надається в Миколаївській області: кому з пенсіонерів доступні щомісячні виплати

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Миколаївській області: стало відомо, наскільки складною є ситуація.

Як повідомляла Politeka, Перерахунок пенсій в Миколаївській області: в квітні частину українців чекають більші виплати.