Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області пов’язане зі збільшенням фактичних витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області торкнулося Арциза: нові розцінки на управління побутовими відходами почали діяти з 1 серпня 2026 року, передає видання Politeka.

Відповідне рішення виконавчий комітет Арцизької міської ради ухвалив 31 липня. Розрахунки підготувало комунальне підприємство «Благоустрій» з урахуванням актуальних витрат та вимог законодавства.

Вартість послуги визначили на рівні 223,20 грн за кубічний метр без ПДВ. Із цієї суми 193,13 грн припадає на вивезення сміття, а 30,07 грн — на подальше захоронення.

Для мешканців багатоквартирних будинків щомісячна плата становитиме 28,39 грн з однієї людини. У приватному секторі сума буде більшою — 31,33 грн на особу.

Для бюджетних установ передбачили окремий розрахунок. Вартість для них встановили на рівні 85,40 грн за одне робоче місце щомісяця, вже з урахуванням ПДВ.

У міській раді зазначили, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області пов’язане зі збільшенням фактичних витрат підприємства та необхідністю встановити економічно обґрунтовану вартість.

До нового розрахунку увійшли витрати на збір і транспортування відходів, оплату праці персоналу, пальне, технічне обслуговування та ремонт спецтехніки. Також врахували амортизацію, адміністративні видатки й інші витрати, необхідні для стабільної роботи комунального підприємства.

Нові розцінки застосовуються з 1 серпня. Нарахування для населення, бюджетних організацій та інших споживачів Арциза тепер проводитимуть за затвердженими ставками.

Джерело: Арцизька громада

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