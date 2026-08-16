Прогноз погоди на тиждень 17 по 23 серпня в Дніпрі свідчить про переважно стабільну літню картину.

Прогноз погоди на тиждень 17 по 23 серпня в Дніпрі обіцяє теплий період із температурою до +32 °C, коротким похолоданням посеред тижня та переважно сухими днями, повідомляє видання Politeka.net.

Інформацію про це надає Гідрометцентр.

Понеділок, 17 серпня. Ранок буде ясним, а вдень повітря прогріється до +30 °C. Вночі очікується +21 °C, увечері — близько +27 °C. Опади не прогнозуються, вітер залишатиметься слабким.

Вівторок, 18 серпня. Стане ще спекотніше. Після +22 °C уночі температура зросте до +25 °C вранці та +32 °C у денні години. Небо залишатиметься чистим протягом доби. Дощ малоймовірний.

Середа, 19 серпня. Температурні показники знизяться. Вночі очікується +22 °C, удень — близько +26 °C. Ранок і більша частина дня минуть під хмарами. До вечора небосхил проясниться. Істотних опадів не передбачається.

Четвер, 20 серпня. Після прохолодної ночі з температурою близько +17 °C стовпчики термометрів удень піднімуться до +28 °C. Ранок буде похмурим, однак пізніше хмарність відступить. Опади синоптична картина не передбачає.

П’ятниця, 21 серпня. День знову буде літнім. Температура коливатиметься від +19 °C уночі до +31 °C після полудня. Небо залишатиметься ясним, а ймовірність дощу буде низькою.

Субота, 22 серпня. Очікується сонячна та тепла доба. Вранці прогнозують +24 °C, максимум становитиме +32 °C. Увечері стане прохолодніше — до +26 °C. Хмарність практично відсутня, опади не очікуються.

Неділя, 23 серпня. Завершення періоду буде також сухим і ясним. Нічна температура сягне +20 °C, уранці — близько +24 °C, вдень — до +31 °C. Надвечір повітря охолоне до +26 °C.

Таким чином, прогноз погоди на тиждень 17 по 23 серпня в Дніпрі свідчить про переважно стабільну літню картину. Найвища температура очікується у вівторок та суботу — до +32 °C. Найпомітніше зниження припаде на середину тижня.

Народні прикмети також пов’язували серпневу погоду з майбутнім сезоном. Ясний день вважали передвісником теплої осені, тоді як ранковий іній — ознакою майбутнього врожаю.

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