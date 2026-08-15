Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одеській області залишаються одним із напрямів гуманітарної підтримки.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одеській області продовжують видавати в межах гуманітарних програм, які проводять благодійні фонди спільно із соціальними службами громад, пише Politeka.net.

Скористатися підтримкою можуть внутрішньо переміщені особи, літні громадяни та інші мешканці, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Для отримання продовольчої допомоги зазвичай необхідно попередньо зареєструватися та надати документи. Водночас конкретні правила залежать від громади, тому порядок оформлення краще уточнити до візиту.

Що видають людям

Формат підтримки відрізняється залежно від населеного пункту. В одних місцях формують продуктові пакунки, тоді як в інших працюють пункти, де можна отримати готову гарячу їжу.

Розмір набору також не є однаковим. В окремих випадках вага одного комплекту може доходити до 30 кілограмів.

До складу допомоги найчастіше входять продукти тривалого зберігання. Серед них — крупи, макаронні вироби, борошно, соняшникова олія, цукор, сіль та консерви.

У деяких наборах також передбачені засоби особистої гігієни.

Звідки надходять запаси

Формувати гуманітарні партії допомагають виробники, торговельні компанії та благодійники. Перед передачею отримувачам продукцію перевіряють на якість і відповідність вимогам безпеки.

Організатори зазначають, що товари з простроченим терміном придатності не видають.

Координацією гуманітарних програм займаються місцеві органи разом із партнерськими організаціями.

Людям, які претендують на допомогу, радять стежити за офіційними повідомленнями своєї громади. Саме там публікують графіки видачі, перелік потрібних документів та інформацію про нові партії.

Таким чином, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одеській області залишаються одним із напрямів гуманітарної підтримки. Умови отримання залежать від конкретної громади, тому перед реєстрацією варто перевірити актуальні вимоги.

Джерело: 24 канал

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