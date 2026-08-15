Підвищення тарифів на воду в Дніпропетровській області щодо води та каналізації наразі залишається проєктною пропозицією.

Підвищення тарифів на воду в Дніпропетровській області може торкнутися мешканців Кам’янського після перегляду вартості водопостачання та водовідведення на 2027 рік, повідомляє видання Politeka.net.

Відповідні розрахунки оприлюднило КП «Аульський водовід».

Згідно з проєктом, для побутових споживачів кубометр централізованої води пропонують встановити на рівні 38,34 грн із ПДВ. Нинішня ставка без податку становить 31,44 грн.

Послуга з відведення стоків може коштувати 43,16 грн/м³ із ПДВ. Чинний показник без податку — 32,66 грн.

У разі користування обома послугами сукупна плата становитиме 81,50 грн за кубометр.

Що вплинуло на розрахунки

У підприємстві пояснюють необхідність перегляду собівартості кількома чинниками.

Зокрема, зросли витрати на оплату праці. Під час формування нового розрахунку врахували прогнозні соціально-економічні показники для працездатного населення.

Додаткове навантаження створюють поточні ремонти. Водопровідно-каналізаційна інфраструктура потребує відновлення, тому відповідні видатки збільшилися.

Окремо врахували амортизацію. Її сума зросла після введення у 2025 році нових та реконструйованих основних засобів.

На електроенергію розрахунок сформували з огляду на фактичне споживання торік та середньозважені ціни за перше півріччя 2026-го.

Водночас частину витрат вдалося зменшити. Підприємство очікує економію на реагентах завдяки скороченню їх використання.

Мешканці можуть подати зауваження

Запропоновані суми поки не є остаточними. Зацікавлені особи можуть надати пропозиції та зауваження до 13 серпня 2026 року.

Звернення прийматимуть письмово або електронною поштою. У заяві потрібно вказати дані заявника чи повну назву організації, а також контакт для зворотного зв’язку.

Поштові документи приймають за адресою: комплекс будівель та споруд №2, колишня Аулівська сільська рада, Криничанська територіальна громада, Кам’янський район, Дніпропетровська область, 52300.

Отже, підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області щодо води та каналізації наразі залишається проєктною пропозицією. Остаточне рішення ухвалюватимуть після розгляду поданих зауважень.

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