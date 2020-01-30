"Как же похожа на Аллу Борисовну. Мимика, жесты, голос"

48-летняя российская певица Кристина Орбакайте, дочка знаменитой артистки Аллы Пугачевой, недавно сломала ногу, но не унывает и даже нашла необычный способ передвижения

Как передает Politeka.net, Кристина поделилась в своем микроблоге в Инстаграм видео, на котором показала, как теперь передвигается (чтобы посмотреть, проскролльте вниз). Так, артистка предстала в белой рубашке в синюю тонкую полоску и джинсовых шортах до колен, а также солнцезащитных очках. Сейчас артистка вместе с мужем Михаилом Земцовым и 7-летней дочкой Клавдией находится в Майами, поэтому неудивительно, что в кадре мелькают пальмы.

Орбакайте призналась, что попробовала ходить на костылях, но это оказалось слишком мучительно, поэтому она придумала кое-что получше.

"Я попробовала ходить на костылях... это очень медленно, больно, неудобно... А что делать? И нашла вот такую замену, очень удобную. Теперь я передвигаюсь быстро и с позитивом, мне нравится такой гаджет!", - говорит на видео Кристина, хвастаясь детским самокатом.

Артистка разместила больную ногу на мягкой седушке, а здоровой отталкивалась от земли и таким образом довольно быстро ехала.

Поклонники засыпали креативную певицу пожеланиями скорейшего выздоровления, а также пришли в восторг от идеи с самокатом.

"а где можно приобрести такой самокат, у моего мужа диабетическая стопа, проблема с передвижением, вот бы купить такой👍. Кристина, подскажите, пожалуйста😍"

"😍бедняга,выздоравливай скорее !!!"

"Кристя, выздоравливай быстрее, но этот велик тебе очень идёт, как Стрелка из «Волга-Волга») если кто-то понимает, о чём я)))"

"Как же похожа на Аллу Борисовну. Мимика, жесты, голос 😊"

"Не очень идёт вам это средство передвижения. Восстанавливайтесь скорее."

" а представляешь - как сейчас натренируешь вторую ногу 😂"

"Осторожнее и с таким гаджетом)))Береги себя,отдыхай,ждем концертов!"

Ранее мы сообщали, что Кристина Орбакайте отменила все февральские концерты в связи с больной ногой. Кстати, она так и не призналась, как же умудрилась сломать лодыжку.

Напомним, что дочь Пугачевой Орбакайте порезвилась на карусели возле Кремля: "Вот почему нас не пустили на Красную площадь..."

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