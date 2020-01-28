С 48-летней российской певицей Кристиной Орбакайте, дочкой известной артистки Аллы Пугачевой, случилось несчастье

Как передает Politeka.net, Орбакайте выставила в своем микроблоге в Инстаграм кадр, одновременно удививший и расстроивший поклонников. Так, Кристина, которая сейчас находится в Майами с мужем Михаилом Земцовым и 7-летней дочкой Клавдией, рассказала, что сломала лодыжку. При каких обстоятельствах это произошло, звезда не признается, правда добавила, что вынуждена из-за этого отменить концерты в феврале.

На фото она сидит в красном кресле, здоровую ногу подогнув под себя, а ту, что в гипсе, вытянув вперед. На ней кофточка черного цвета и лосины темного оттенка, волосы певица собрала в хвост и смотрит в объектив уставшим и грустным взглядом.

"Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы🤷‍♀️ Перелом лодыжки 🦶Нельзя наступать на ногу минимум 6 недель, к сожалению, мои Февральские Концерты и Спектакли вынуждена перенести (первый раз за свою карьеру) даты обязательно сообщу!! Надеюсь на понимание и поддержку 🙏❤️", - написала Орбакайте.

Пользователи сети тут же кинулись подбадривать знаменитость и желать ей скорейшего выздоровления, при этом удивляясь, как ее угораздило сломать ногу.

"Кристина, пусть это будет самым большим огорчением и больше не будет никаких других !!!!"

"Ну вот те на! 😧"

"😢как вы ж так(((Выздоравливайте"

"Я думаю не стоит переживать, со всеми может быть такая неприятность. Мы поклонники все равно Вас любим.❤️"

"Как так случилось? Бедная девочка! Скорейшего выздоровления!!!"

Ранее мы сообщали, Кристина ошеломила фанатов фото, на котором она предстала в легком цветастом платье. "Воздушная" и счастливая, будто девочка - так выглядит улыбающаяся певица на снимке. Своим замечательным настроением она решила поделиться с поклонниками: "А в душе весна".

Напомним, что дочь Пугачевой Орбакайте порезвилась на карусели возле Кремля: "Вот почему нас не пустили на Красную площадь..."

Также Politeka писала, что Пугачева бы одобрила: Орбакайте в "ошейнике" поразила видом в компании легенды эстрады