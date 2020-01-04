Российская певица Кристина Орбакайте, дочка артистки Аллы Пугачевой, показала, как проводит время с семьей на новогодних каникулах
Как передает Politeka.net, 48-летняя Орбакайте выложила в своем микроблоге в Инстаграм видео, как она вместе с 7-летней дочкой Клавдией катается на карусели в центре Москвы (чтобы посмотреть видео, скролльте вниз). В кадре они с девочкой сидят в кабинке, вокруг огни и остальной праздничный антураж. Кристина улыбается и кричит "круто", пока карусель кружится, а ее волосы развеваются на ветру. Малышка при этом восхищается видами на Кремль.
"Весёлые каникулы, да с ветерком на каруселях! 🎡 @claudiazemtsova #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite #москва❤️", - подписала видео Кристина.
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Комментирущие отметили, что маленькая Клава очень похожа на мать. Правда, некоторые удивились, почему так пустынно вокруг карусели, и заподозрили, не перекрыли ли часом территорию вокруг аттракциона специально, чтобы родные Примадонны смогли насладиться покатушками.
"Клава очень похожа на Кристину в детстве. Не сильно свежая новость, но каждый раз,когда видишь дочь, видишь и маму в детстве."
"Вот почему нас вчера не пустили на Красную площадь...."
"Мы больше часа в очереди стояли 1 числа.а тут людей не видно"
"Карусели закрыли специально под вас, или просто желающих не было больше прокатиться?"
"Девочки вы супер !!!👍👍👍"
"классно , а вас не узнают в переходах ??? 😊или капюшон хороший 👍"
"Клавдия напомнила очень маленькую Кристину в фильме-'' Чучело ', классный фильм!"
Ранее мы сообщали, Орбакайте с бутылкой вызвала фурор в сети. Так, артистка поделилась видео, на котором открывает шампанское, разбрызгивая его и разливая на себя и всех вокруг - певица отмечала Новый год.
Поклонники Кристины поспешили оставить отклики под роликом:
"Супер!!! Вот так надо зажигать Новый год 👍🏼🎉🍾 "
"Мне всегда было интересно в чем смысл так делать шампанским? Когда его можно выпить 😊?"
"Видимо не она отмывать буде т?! Зато весело."
"По ходу ей это всё не убирать🤦♀️"
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